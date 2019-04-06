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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли

      Вєсті.UA 300 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 квітня – на виборчій дільниці Олег Ляшко порушив закон – показав, за кого проголосував. А все заради того, аби обіймати омріяну посаду. Україна ніяк не може притягнути Медведчука до відповідальності, а все через те, що цим займається керівник ГПУ, який немає юридичної освіти, а в кума Путіна вона є.

      Також у випуску:

      Як Порошенко витягує свій рейтинг.

      Бойко захотів у "Квартал 95".

      Список трумфаторів виборів поповнила ще одна особа.

      Курйози на виборах-2019.

      Танцюрист Кива. 

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      Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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