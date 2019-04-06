Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 квітня – на виборчій дільниці Олег Ляшко порушив закон – показав, за кого проголосував. А все заради того, аби обіймати омріяну посаду. Україна ніяк не може притягнути Медведчука до відповідальності, а все через те, що цим займається керівник ГПУ, який немає юридичної освіти, а в кума Путіна вона є.

Також у випуску: Як Порошенко витягує свій рейтинг. Бойко захотів у "Квартал 95". Список трумфаторів виборів поповнила ще одна особа. Курйози на виборах-2019. Танцюрист Кива.

Джерело: 24 канал