Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич

В свежем выпуске программы "Вести.UA.Жир" за 29.12 – политические союзы с Кернесом – дело опасное. Когда-то он финансировал кампанию Добкина на пост городского главы Харькова, а потом взял и сам занял это место. Теперь Кернес – "за Порошенко". Оговорки для политиков дело обычное. Порошенко еще долго будут вспоминать "циничных бандер", а Гройсману – стремление покрасть, но всех превзошел Олег Ляшко

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