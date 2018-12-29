Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
В свежем выпуске программы "Вести.UA.Жир" за 29.12 – политические союзы с Кернесом – дело опасное. Когда-то он финансировал кампанию Добкина на пост городского главы Харькова, а потом взял и сам занял это место. Теперь Кернес – "за Порошенко". Оговорки для политиков дело обычное. Порошенко еще долго будут вспоминать "циничных бандер", а Гройсману – стремление покрасть, но всех превзошел Олег Ляшко
Также в выпуске:
Заместитель главы СБУ получил от государства элитную недвижимость.
Бумажное селфи Насирова.
"Подарок" под елку от России.
Кого чаще всего упоминают в популярных интернет-изданиях.
Политика Зеленского.
Источник: 24 канал
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