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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич

      Вести.UA 25 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA.Жир" за 29.12 – политические союзы с Кернесом – дело опасное. Когда-то он финансировал кампанию Добкина на пост городского главы Харькова, а потом взял и сам занял это место. Теперь Кернес – "за Порошенко". Оговорки для политиков дело обычное. Порошенко еще долго будут вспоминать "циничных бандер", а Гройсману – стремление покрасть, но всех превзошел Олег Ляшко

      Также в выпуске:

      Заместитель главы СБУ получил от государства элитную недвижимость.

      Бумажное селфи Насирова.

      "Подарок" под елку от России.

      Кого чаще всего упоминают в популярных интернет-изданиях.

      Политика Зеленского.

      Теги: Вести.UA Олег Ляшко Геннадий Кернес
      Источник: 24 канал
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