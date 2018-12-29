Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 29.12 – політичні союзи із Кернесом – справа небезпечна. Колись він фінансував кампанію Добкіна на пост міського голови Харкова, а потім взяв і сам посів це місце. Тепер Кернес – "за Порошенка". Обмовки для політиків справа звична. Порошенку ще довго згадуватимуть "цинічних бандер", а Гройсману – прагнення покрасти, але всіх перевершив Олег Ляшко.

Також у випуску: Заступник голови СБУ здобув від держави елітну нерухомість. Паперове селфі Насірова. "Подарунок" під ялинку від Росії. Кого найчастіше згадують в популярних інтернет-виданнях. Політика Зеленського.