В здании парламента в Лондоне 24 января очевидцы якобы заметили дым, шедший из Вестминстерского дворца. Однако впоследствии заявили, будто это был пар.

Сработала пожарная сигнализация

В здании сработала пожарная сигнализация. Здание будто охватило дымом, однако огня не видели. Об этом сообщает express.

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Пока не могут объяснить, что произошло. Зато очевидцы говорили, будто над зданием образовался "просто пар". Дело в том, что в холодную погоду пар выглядит заметнее, чем обычно.

Обстоятельства выясняют.

В здании есть угроза пожара

Отметим, ранее в сети появилась информация, что Вестминстерский дворец может повторить судьбу Нотр-Дама в Париже. Дело в том, что состояние сооружения – плохое. Поэтому есть риски пожара.

Накануне депутатов предупредили, что здание будут срочно ремонтировать.