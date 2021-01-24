Вестминстерский дворец в Лондоне охватило дымом: видео
В здании парламента в Лондоне 24 января очевидцы якобы заметили дым, шедший из Вестминстерского дворца. Однако впоследствии заявили, будто это был пар.
Сработала пожарная сигнализация
В здании сработала пожарная сигнализация. Здание будто охватило дымом, однако огня не видели. Об этом сообщает express.
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Пока не могут объяснить, что произошло. Зато очевидцы говорили, будто над зданием образовался "просто пар". Дело в том, что в холодную погоду пар выглядит заметнее, чем обычно.
Обстоятельства выясняют.
В здании есть угроза пожара
Отметим, ранее в сети появилась информация, что Вестминстерский дворец может повторить судьбу Нотр-Дама в Париже. Дело в том, что состояние сооружения – плохое. Поэтому есть риски пожара.
Накануне депутатов предупредили, что здание будут срочно ремонтировать.
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