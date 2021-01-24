У будівлі парламенту у Лондоні 24 січня очевидці нібито помітили дим, що йшов з Вестмінстерського палацу. Однак згодом заявили, буцімто це була пара.

У будівлі спрацювала пожежна сигналізація. Будівлю ніби охопило димом, однак вогню не бачили. Про це повідомляє express.

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Наразі не можуть пояснити, що сталось. Натомість очевидці кажуть, ніби це "просто пара".

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