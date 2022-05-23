Где будет теплее всего

Выше столбики термометров поднимутся в западных областях. Там синоптики прогнозируют +21...+23 градуса.

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В Ужгороде будет на градус теплее, а в северо-западных областях – холоднее. Осадков синоптики не прогнозируют, потому небо будет солнечным, кое-где с облаками. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В центральных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +17...+19 градусов. В Киеве будет немного теплее – +18…+20 градусов. Северный ветер в столице будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду. Воздух будет свежим.

Меньший воздух прогреется на Востоке Украины. Там синоптики обещают +16…+18 градусов. Однако дождя не будет.

В южных регионах теплее всего будет в Николаеве - +20...+22 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +22...+24

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +19...+21

Винница – +20...+22

Одесса – +19...+21

Николаев – +20...+22

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы – +16...+18

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +18...+20

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +18...+20

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Прогноз погоды на 24 мая / Карта Укргидрометцентра.

Диденко говорит о дождях на Левобережье

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что атмосферное давление 24 мая будет повышено. Поэтому существенных осадков ждать не следует. Лишь на Левобережье возможны небольшие местные дожди.

Ветер в Украине станет умеренным, где-то и небольшим, северо-западного направления, а в западных областях – юго-западного,

– рассказала Диденко.

Кстати, по ее словам, идеальным синоптическим днем будет среда, 25 мая. В этот день будет идти снег. Поэтому синоптики не советует запланировать все дела на этот день.