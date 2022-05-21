Чехия пострадала от сильных штормов с градом

Однако теперь к ним присоединилась и Чехия. Страна пострадала от сильных штормов вечером 20 мая. В некоторых частях страны выпал град, что повлекло за собой значительные повреждения. В результате было затруднено движение.

Украина будет в плену непогоды – почти повсюду дожди и грозы: прогноз погоды на 21 мая

Так, по данным Чешского гидрометеорологического института, скорость ветра достигала 130 километров в час. Предварительно о пострадавших от непогоды не сообщалось.

Местные пожарные команды заявили о более чем 1 000 вызовах лиц, подтверждающих последствия непогоды. Упавшие на землю деревья нанесли ущерб автомобилям и заблокировали автомобильное и железнодорожное сообщение.

Работы по очищению продолжались весь день, 21 мая.

Кроме того, в пражском районе Троя ураган повредил палаточный городок. Оно было создано для спасавшихся от войны в Украине беженцев. Некоторых пришлось доставлять в безопасное место автобусом.

Непогода свирепствует во всем мире: последние новости

В пятницу, 20 мая, в Германии торнадо прошел через западные части страны. Ранены получили несколько десятков человек, а также пострадали. Торнадо валил деревья и повредил многие здания. Метеорологи предупреждали о значительном ухудшении погоды в пятницу, но все началось еще днем раньше, 19 мая.

В тот же день, в пятницу, 20 мая, мощный торнадо прошел и в Мичигане (США). К сожалению, непогода унесла жизни 2 человек. Еще 44 получили ранения, 43 из них – доставили в больницы. Больше всего пострадал город Гейлорд на севере штата. В результате такой погоды в городе объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час.

доставили в больницы. Больше всего пострадал город Гейлорд на севере штата. В результате такой погоды в городе объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час. Непогода не обошла и Украину. Так, предупредили, что 21 мая на Запад Украины, а именно Львовскую и Ровенскую области, надвигается ураган. Людей призвали осторожными , в частности, воздержаться от прогулок по паркам и по возможности парковать авто как можно дальше от деревьев.

Обратите внимание! 22 мая погода в Украине будет богата неприятными сюрпризами. Из-за сильных ветров по всей территории Украины объявлен желтый уровень опасности. Ожидается сильный ветер, похолодание, пожарная опасность и местами грозы. Итак, будьте осторожны!

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