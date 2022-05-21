Главный эколог Львова Александра Сладкова рассказала, что ураган, накануне наделавший беды в Германии, надвигается на Львовщину.

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По ее словам, в субботу, 21 мая, жителям Львовщины нужно быть осторожными, в частности, не ходите в парки и по возможности припаркуйте авто подальше от деревьев.



Что известно об урагане в Германии

Немецким городом Падерборн 20 мая пронесся огромный торнадо. Непогода наделала много бед и в других городах на западе страны. Торнадо валил деревья и повредил многие здания, есть пострадавшие.

Хотя метеорологи предупреждали о значительном ухудшении погоды в пятницу – сильных дождях и граде, а штормы с порывами ветра до 130 километров в час. Однако все началось еще днем раньше, 19 мая.

Торнадо, пронесшийся в Германии и его последствия: смотрите видео



Кстати, мы ранее писали, что погода в Украине в субботу, 21 мая, будет с большим количеством осадков. Почти все регионы будут заливать дожди.

На западе Украины небо будет облачным. Синоптики предупреждали о грозах и порывистых порывах ветра до 15 – 24 метров в секунду. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. В части регионов Востока также будет много осадков.

Непогода в Украине несколько дней назад

12 мая на Черниговщине пронесся ураган. Штормовой ветер повредил кровли 198 домов в Корюковской, Сновской и Холминской территориальных общинах. В области без электроэнергии осталось 67 969 абонентов.

В тот же день город Шостка Сумской области также пострадал от непогоды. Там в результате урагана были повреждены несколько зданий и повалены деревья. Местным жителям даже удалось снять момент, когда непогода срывала крыши. В частности, пострадали здания городского бассейна и заводоуправления завода "Импульс".

А в столице 12 мая прогремела сильная гроза. В результате повреждены электросети – в нескольких районах исчез свет. Кроме того, ветер повалил много деревьев.

А какая ситуация на фронте – огромные потери врага по состоянию на 21 мая