По данным полиции штата Мичиган, оба погибших человека находились в парке передвижных домов Ноттингем-Форест. Жертвам было больше 70 лет.

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В общей сложности ранения получили 44 человека. 43 из них были доставлены в больницы. Больше всего пострадал город Гейлорд на севере штата.

В городе объявили чрезвычайное положение

На фотографиях с места происшествия видны улицы, заваленные мусором, предприятия со сорванными крышами и стенами, а также перевернутые автомобили. Дороги заблокировало сваленными деревьями и линиями электропередач. Сразу после происшествия в городе объявили чрезвычайное положение и объявили о комендантском часе до 8 утра 21 мая.

Последствия непогоды в Гейлорде: фото Jason H и AccuWeather

Такое ненастье шокировало всех горожан Гейлорда, где шквальный ураган пронесся просто по центру города. Нет Севера Мичигана торнадо бывают очень редко. В самом штате обычно фиксируют до 15 торнадо в год.

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20 мая торнадо пронесся в Германии:

Немецким городом Падерборн 20 мая пронесся сильнейший торнадо. Пострадали около 40 человек.

После торнадо местные правоохранители призвали людей не покидать дома, чтобы не было больше пострадавших. Также это было необходимо, чтобы ничего не мешало работе спасателей.

К сожалению, есть погибшие – погибла пара французов в возрасте 59 лет. Они летели на параплане, но не успели приземлиться после предупреждения о резком изменении погоды. Воздушное транспортное средство упало на поле с высоты около 40 метров. Пара погибла на месте еще до приезда медиков.

Обратите внимание! 21 мая на Запад Украины, а именно на Львовскую и Ровненскую области, надвигается ураган, который 20 мая наделал бедствия в Германии. Людей просят быть осторожными, в частности воздержаться от прогулок по паркам и по возможности парковать авто как можно дальше от деревьев.

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