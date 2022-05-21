Чехія постраждала від сильних штормів з градом

Втім, тепер до них приєдналася і Чехія. Країна постраждала від сильних штормів 20 травня ввечері. У деяких частинах країни випав град, що спричинило значні пошкодження. Внаслідок цього було ускладнено рух.

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Так, за даними Чеського гідрометеорологічного інституту, швидкість вітру досягала 130 кілометрів на годину. Попередньо про постраждалих від негоди не повідомлялося.

Місцеві пожежні команди заявили про понад 1 000 викликів осіб, які підтверджували наслідки негоди. Дерева, які впали на землю, завдали шкоди автомобілям і заблокували автомобільне та залізничне сполучення.

Роботи з очищення тривали весь день, 21 травня.

Крім того, у празькому районі Троя ураган пошкодив наметове містечко. Воно було створене для біженців, які рятувалися від війни в Україні. Деяких людей довелося доставляти у безпечне місце автобусом.

Негода лютує у всьому світі: останні новини

У п'ятницю, 20 травня, у Німеччині торнадо пройшов через західні частини країни. Зазнали поранень кілька десятків людей, а також є постраждалі. Торнадо валив дерева та пошкодив багато будівель. Метеорологи попереджали про значне погіршення погоди в п'ятницю, але все почалося ще днем раніше, 19 травня.

Того ж дня, у п'ятницю 20 травня, потужний торнадо пройшов і в Мічигані (США). На жаль, негода забрала життя 2 людей. Ще 44 отримали поранення, 43 з них – доставили до лікарень. Найбільше постраждало місто Гейлорд, що на півночі штату. Внаслідок такої погоди у місті оголосили надзвичайний стан й запровадили комендантську годину.

доставили до лікарень. Найбільше постраждало місто Гейлорд, що на півночі штату. Внаслідок такої погоди у місті оголосили надзвичайний стан й запровадили комендантську годину. Негода не оминула й Україну. Так, попередили, що 21 травня на Захід України, а саме на Львівську та Рівненську області, насувається буревій. Людей закликали обережними, зокрема, утриматись від прогулянок парками та по можливості паркувати авто якомога далі від дерев.

Зверніть увагу! 22 травня погода в Україні буде багатою на неприємні сюрпризи. Через сильні вітри по всій території України оголошений жовтий рівень небезпеки. Очікується сильний вітер, похолодання, пожежна небезпека та подекуди грози. Тож, будьте обережними!

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