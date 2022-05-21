Температура повітря по всій території коливатиметься від +13...+15 на Півночі до +21...+23 на Півдні. Однак у низці областей буде підвищена пожежна небезпека, а по всій Україні – сильний вітер, швидкість 15 – 20 метрів за секунду.
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Прогноз погоди в регіонах
На Заході країни суттєво похолодає – температура повітря коливатиметься здебільшого в межах +14...+18 градусів. Істотних опадів синоптики не прогнозують, однак попереджають про можливі грози. Крім того, у всіх областях регіону, крім Закарпаття, синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку.
На Півночі також буде дещо прохолодніше, ніж сьогодні – температура повітря становитиме +13...+16 градусів. Удень та вночі прогнозують дощі, а подекуди можливі й грози.
У центральних та східних регіонах країни температура повітря теж знизиться й коливатиметься у межах +15...+20 градусів. Також можливі грози. Крім того, у Вінницькій та Черкаській областях оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки.
За даними синоптиків, можливі грози завтра оминуть південь. Там повітря не сильно зміниться у порівнянні з минулим днем і становитиме +21...+23 градуси. Однак в Одеській та Миколаївській областях так само оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки.
У Києві температура повітря становитиме +13...+15 градусів. Також можливі сильні вітри. Удень синоптики прогнозують дощі, а вночі істотних опадів не передбачають.
Погода в містах
Ужгород – +21...+23
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +14...+16
Вінниця – +16...+18
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +14...+16
Суми – +13...+15
Полтава – +15..+17
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +18...+20
Харків – +17...+19
Київ – +13...+15
Прогноз погоди на 22 травня / Карта Укргідрометцентру