Температура воздуха по всей территории будет колебаться от +13…+15 на Севере до +21…+23 на Юге. Однако в ряде областей будет повышена пожароопасность, а по всей Украине – сильный ветер, скорость 15 – 20 метров в секунду.
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Прогноз погоды в регионах.
На Западе страны существенно похолодает – температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+18 градусов. Существенные осадки синоптики не прогнозируют, однако предупреждают о возможных грозах. Кроме того, во всех областях региона кроме Закарпатья синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности.
На Севере также будет несколько прохладнее, чем сегодня – температура воздуха будет +13...+16 градусов. Днем и ночью прогнозируют дожди, а иногда возможны и грозы.
В центральных и восточных регионах страны температура воздуха тоже снизится и будет колебаться в пределах +15…+20 градусов. Возможны грозы. Кроме того, в Винницкой и Черкасской областях объявлен повышенный уровень пожарной опасности.
По данным синоптиков, возможные грозы завтра минуют юг. Там воздух не сильно изменится по сравнению с прошлым днем и составит +21...+23 градуса. Однако в Одесской и Николаевской областях также объявили повышенный уровень пожарной опасности.
В Киеве температура воздуха будет +13...+15 градусов. Также возможны сильные ветры. Днем синоптики прогнозируют дожди, а в ночные часы существенных осадков не предполагают.
Погода в городах
Ужгород – +21...+23
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +16...+18
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +14...+16
Сумы – +13...+15
Полтава – +15..+17
Днепр – +16...+18
Запорожье – +20...+22
Донецк – +19...+21
Луганск – +18...+20
Харьков – +17...+19
Киев – +13...+15
Прогноз погоды на 22 мая / Карта Укргидрометцентра.