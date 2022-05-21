Температура воздуха по всей территории будет колебаться от +13…+15 на Севере до +21…+23 на Юге. Однако в ряде областей будет повышена пожароопасность, а по всей Украине – сильный ветер, скорость 15 – 20 метров в секунду.

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Прогноз погоды в регионах.

На Западе страны существенно похолодает – температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+18 градусов. Существенные осадки синоптики не прогнозируют, однако предупреждают о возможных грозах. Кроме того, во всех областях региона кроме Закарпатья синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности.

На Севере также будет несколько прохладнее, чем сегодня – температура воздуха будет +13...+16 градусов. Днем и ночью прогнозируют дожди, а иногда возможны и грозы.

В центральных и восточных регионах страны температура воздуха тоже снизится и будет колебаться в пределах +15…+20 градусов. Возможны грозы. Кроме того, в Винницкой и Черкасской областях объявлен повышенный уровень пожарной опасности.

По данным синоптиков, возможные грозы завтра минуют юг. Там воздух не сильно изменится по сравнению с прошлым днем и составит +21...+23 градуса. Однако в Одесской и Николаевской областях также объявили повышенный уровень пожарной опасности.

В Киеве температура воздуха будет +13...+15 градусов. Также возможны сильные ветры. Днем синоптики прогнозируют дожди, а в ночные часы существенных осадков не предполагают.

Погода в городах

Ужгород – +21...+23

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +16...+18

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +14...+16

Сумы – +13...+15

Полтава – +15..+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +20...+22

Донецк – +19...+21

Луганск – +18...+20

Харьков – +17...+19

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 22 мая / Карта Укргидрометцентра.