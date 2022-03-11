Паркер – ветеран армии США с 20-летним стажем. Он является отцом четырех взрослых детей и владельцем фирмы, которая занимается обучением для тех, кто предоставляет охранные услуги.

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Паркер знает, на что способны россияне

Американец планирует как можно быстрее вылететь в Польшу и оттуда – отправиться в Украину. "Мне не нравится то, что там делается. Я видел, что происходит, когда мирные жители оказываются в эпицентре войны", – пояснил он.

Я заметил, что русские, когда не могут одержать победу, то преимущественно "сжигают за собой мосты",

– отметил Паркер.

Ветеран рассказал, что ранее под его руководством более года служил наш земляк. У этого солдата до сих пор есть семья в Украине. Именно это, по словам Паркера, частично повлияло на его решение предложить свою помощь.

Ветеран координирует добровольцев

Паркер планировал вылететь из США еще в начале марта. Впрочем, на немного отложил отъезд после того, как получил ряд запросов от других американских и иностранных добровольцев. Многие из них имеют опыт работы в армии или в службах экстренного реагирования и хотят, чтобы он помог добраться в Украину.

Американский ветеран помогает им собрать необходимое снаряжение для холодных погодных условий в Украине и поддерживает контакт с "Интернациональным легионом обороны".

Обратите внимание! Как отметили ранее в Минобороны, просто захотеть воевать на стороне Украины – недостаточно. Приоритет при отборе будут предоставлять тем, кто уже имеет боевой опыт.

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