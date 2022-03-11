Паркер – ветеран армії США з 20-річним стажем. Він є батьком чотирьох дорослих дітей та власником фірми, яка займається навчанням для тих, хто надає охоронні послуги.

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Паркер знає, на що здатні росіяни

Американець планує якнайшвидше вилетіти до Польщі й звідти – відправитися в Україну. "Мені не подобається те, що там робиться. Я бачив, що відбувається, коли мирні жителі опиняються в епіцентрі війни", – пояснив він.

Я помітив, що росіяни, коли не можуть перемогти, то переважно "спалюють за собою мости",

– зазначив Паркер.

Ветеран розповів, що раніше під його керівництвом понад рік служив наш земляк. У цього солдата й досі є сім'я в Україні. Саме це, за словами Паркера, частково вплинуло на його рішення запропонувати свою допомогу.

Ветеран координує добровольців

Паркер планував вилетіти зі США ще на початку березня. Втім, на трохи відклав від'їзд після того, як отримав низку запитів від інших американських та іноземних добровольців. Багато з них мають досвід роботи в армії або службах екстреного реагування й хочуть, аби він допоміг добратися в Україну.

Американський ветеран допомагає їм зібрати необхідне спорядження для холодних погодних умов в Україні та підтримує контакт з "Інтернаціональним легіоном оборони".

Зверніть увагу! Як наголосили раніше у Міноборони, просто захотіти воювати на стороні України – недостатньо. Пріоритет при відборі надаватимуть тим, хто вже має бойовий досвід.

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