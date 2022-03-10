В ефірі каналу "Рада" Ганна Маляр зазначила, що за перші дні створення інтернаціонального легіону було вже близько 2 тисяч звернень. Але потрапити до нього, підкреслює заступниця, зможуть не всі.

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Без військового досвіду до інтернаціонального легіону не беруть

Передовсім вона зазначила, що фахівці займаються попереднім відбором кандидатів. Ганна Маляр наголосила, що просто захотіти воювати на стороні України та записатися недостатньо.

Після відбору пріоритет надається особам, які мають бойовий досвід. Тому що йдеться про те, що люди повинні одразу ж застосовувати свої навички та вміння в цій російсько-українській війні,

– підкреслила вона.

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