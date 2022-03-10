В эфире канала "Рада" Анна Маляр отметила, что за первые дни создания интернационального легиона было уже около 2 тысяч обращений. Но попасть в него, подчеркивает заместительница, смогут не все.

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Без военного опыта в интернациональный легион не берут

Прежде она отметила, что специалисты занимаются предварительным отбором кандидатов. Анна Маляр подчеркнула, что просто захотеть воевать на стороне Украины и записаться недостаточно.

После отбора приоритет предоставляется лицам, имеющим боевой опыт. Потому что речь идет о том, что люди должны сразу же применять свои навыки и умения в этой российско-украинской войне,

– подчеркнула она.

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