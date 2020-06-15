В 2014 и 2015 годах на должности заместителя главы ГУ МВД в Донецкой области Илья Кива системно занимался крышеванием контрабанды.

Об этом сообщил военнослужащий батальона "Киев-2" Ярослав Бондаренко в видео на своем YouTube-канале, передает УНН.

Он рассказал, что в ноябре 2014 года батальону было поручено контролировать трассу Донецк–Мариуполь. Основной блокпост находился возле поселка Бугас.

Мы останавливали очень много подозрительных грузов, в том числе тех, что шли под видом гуманитарной помощи. Однажды мы задержали одну из таких фур "гуманитарной помощи", в которой была военная форма,

– рассказал Бондаренко.

По его словам, в январе 2015 года Одесская 28 ОМБ сообщила о задержании двух фур, которіе прошли в обход блокпоста и пытались проехать на подконтрольную Украине территорию. Военные сообщили, что водители и экспедитор ссылались на разрешения от руководства МВД, и вызвали батальон "Киев-2" в поддержку. На место прибыли сотрудники СБУ, "оформившие" фуры и развернувшие назад.

"На следующий день к руководству батальона, как на "стрелку", приехал знаменитый Илья Кива с целью порешать некоторые вопросы. Заходит к нам и начинает по-блатному мурчать: ну что, пацаны, как будем жить дальше? Давайте порешаем вопросик, пацаны. Кива хотел договориться, чтобы пропускали нужные ему фуры, но наш командир послал персонажа в далекую пешую прогулку", – сообщил Бондаренко.