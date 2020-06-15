В 2014 та 2015 роках на посаді заступника голови ГУ МВД у Донецькiй областi Ілля Кива системно займався кришуванням контрабанди.

Про це повідомив військовослужбовець батальйону "Київ-2" Ярослав Бондаренко у відео на своєму YouTube-каналі, передає УНН.

Він розповів, що в листопаді 2014 року батальйону було доручено контролювати трасу Донецьк-Маріуполь. Основний блокпост знаходився біля селища Бугас.

Ми зупиняли дуже багато підозрілих вантажів, в тому числі тих, що йшли під виглядом гуманітарної допомоги. Одного разу ми затримали одну з таких фур "гуманітарної допомоги", в якій була військова форма,

– розповів Бондаренко.

За його словами, в січні 2015 року Одеська 28 ОМБ повідомила про затримання двох фур, що пройшли в обхід блокпосту і намагалися проїхати на підконтрольну Україні територію. Військові повідомили, що водії та експедитор посилалися на дозволи від керівництва МВС, та викликали батальйон "Київ-2" на підтримку. На місце прибули співробітники СБУ, що "оформили" фури та розвернули назад.

"Наступного дня до керівництва батальйону, як на "стрєлку", приїхав славнозвісний Ілля Кива з метою порешать деякі питання. Заходить до нас і починає по-блатному мурчати: ну что, пацаны, как будем жить дальше? Давайте порешаем вопросик, пацаны. Кива хотів домовитися, щоб пропускали потрібні йому фури, але наш командир послав персонажа в далеку пішу прогулянку", – повідомив Бондаренко.