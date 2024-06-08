В далеком 1944 году Алек Пенстоун участвовал в высадке союзных войск в Нормандии, которая ознаменовала открытие второго фронта против Гитлера. За это он получил от Владимира Путина медаль "За храбрость".

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Путину не место на этой земле

Впрочем, когда Россия напала на Украину, мужчина пытался вернуть медаль. На пути ему стали друзья, рассказал Пенстоун.

Я бы охотно вернул (медаль – 24 Канал), но они помешали мне это сделать. Награда за мужество за подписью Путина. Мне противно и я разочарован,

– заявил ветеран в комментарии журналистам.

Пенстоун признался, что ждет того дня, когда поступит известие о смерти Путина. Ветеран говорит, что ему будет приятно об этом узнать.

"Я хочу, чтобы его забрали с этой земли, и чем быстрее, тем лучше", – сказал мужчина.

Ветеран отметил, что своим поведением Путин совершил покушение на тот образ жизни, за который он и многие другие воевали и погибали во Второй мировой войне.

Мы боролись за нашу страну, наш образ жизни, мы не хотели, чтобы Гитлер был превыше всего. Мы потеряли Европу, мы были полны решимости вернуть ее. Я потерял слишком много друзей, чтобы увидеть это снова,

– рассказал Пенстоун.

Американский ветеран хотел поцеловать руку Зеленскому

6 июня Владимир Зеленский находился в Нормандии в честь 80-летия высадки союзников. Во время церемонии глава государства пообщался с ветераном Второй мировой войны.

Мелвин Гурвиц, американский ветеран, бывший член саперного отряда 8-й воздушной дивизии, пытался поцеловать руку украинского президента, однако тот не позволил.

"Вы – спаситель людей, у меня на глазах слезы", – сказал Гурвиц Зеленскому, а тот ответил: "Нет, вы наш герой".