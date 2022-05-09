Этому есть несколько причин. Об этом 24 каналу сказал украинский политолог Николай Давыдюк.

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Неродившиеся ветераны: кем окружил себя Путин на параде

Политолог отметил, что на самом параде рядом с кремлевским главой сидели неизвестные генералы или "алкаши, пришедшие поесть бесплатной перловки".

Ветеранами этих людей не назовешь. Во время войны их вообще не существовало еще как людей. Переодели каких-нибудь актеров, которым по 60 лет. Они родились через 15 лет после войны,

– считает Давидюк.

Как он добавил, это демонстрирует, что мир един с Украиной, а те "актеры и алкоголики" – они с Путиным.

Почему парад в Москве действительно позорный

По его словам, основная из причин – это то, что Путин не пошел на еще большую эскалацию ситуации. Все потому, что в преддверии мира была очень сильно ощутима победа Украины:

даже первая леди Соединенных Штатов Америки была в Ужгороде;

президент Канады Джастин Трюдо был в Бородянке и Ирпене;

спикері норвежского и немецкого парламентов в Киеве встретились с украинским правительством;

"Большая семерка" встретилась с украинскими лидерами.

Все это говорит о том, что Запад с Украиной смогли "переиграть" 9 мая Путину, продемонстрировав, что весь мир с нами", – объяснил Давыдюк.

Как прошел парад в государстве-агрессоре

В России 9 мая прошли военные парады. На Красную площадь стащили остатки техники и личного состава, чтобы показать мнимую помпезность. Это действо также можно назвать "парадом позора" или праздником на костях.

Путинский парад в Москве – это парад военных недобитков. В этом признаются даже сами россияне. Да, СБУ перехватила очередной разговор оккупантов. В нем слышны настроения россиян. Говорят, что парад "позорный, а работы нет".

К слову, авиашоу в небе не было ни в Москве, ни в других городах. Официальная причина, которую сообщили россиянам, плохая погода. Поскольку в большинстве крупных городов солнечно, это наталкивает на определенные размышления. Дело в том, что все понимают, на самом деле из-за потерь в Украине государству-агрессору, вероятно, уже нечего показывать.

Аналитики предполагали, что Путин на параде может официально объявить войну Украине и мобилизации, но этого не произошло.

Реакция Украины

В МИДе Украины уже отреагировали на московский парад. Там подчеркнули, что агрессор вывел на площадь насильников и мародеров. Это пропагандистское шоу, ничего общего с победой во Второй мировой точно не имеет.

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