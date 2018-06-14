Ветеран АТО, который потерял ноги, покорил Говерлу: впечатляющее видео

Ветеран АТО Дмитрий Котов потерял обе ноги, подорвавшись на мине, однако это не помешало ему подняться на самую высокую вершину страны. На это киевлянину понадобилось 12 часов, невероятная сила воли и друзья.

В Украине установили очередной рекорд.

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В Закарпатье семь друзей, ветеранов АТО, решили покорить Говерлу. Казалось бы, обычное желание, но среди мужчин – боец батальона "Киевская Русь" Дмитрий, которому в 2016-м году оторвало обе ноги на войне. Однако, он будет подниматься, хоть и на протезах, потому Говерла – его мечта.

Я хотел показать людям, что не стоит отчаиваться – все возможно. Главное, сделать первый шаг,

– ответил Дмитрий Котов.

Больше часа по грунтовой дороге на "Шишарику" добирались до подножия Петроса, а уже отсюда до десяти километров ребята преодолевают пешком.



Ветераны АТО поднялись на Говерлу

Они из разных бригад, но война их сдружила: еженедельно собираются в своем столичном клубе ветеранов и заменяют друг другу психологов. Ибо на передовой видели смерть своими глазами.

Когда началась война, я говорю: Господи, чем я могу помочь Украине? И первое, что он мне сказал, это пойти в госпиталь военный центральный в Киеве. Мы сначала пошли туда, а через месяц уже были в АТО,

– рассказал военный капеллан Вячеслав Бевз.

Говерла – это тоже маленькое испытание на человечность, потому что чем ближе к вершине, тем Дмитрию труднее. Он несколько раз меняет специальные носки, чтобы не так мозолили протезы, и снова встает.

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Мужчина ушел на войну, имея маленький строительный бизнес. Воевал в Донецкой, Луганской области. Как сапер разминировал с полсотни снарядов и мин. Но на одной на Светлодарской дуге подорвался.



Ветеран АТО Дмитрий Котов в военном госпитале

Врачи обещали, что Дмитрий еще будет танцевать на протезах танго – а он пошел дальше: в прошлом году принял участие в марафоне Морской пехоты США, после же в Играх непокоренных получил серебро за греблю. Теперь – Говерла.

Она стала мне даже сниться. Я ночами не спал – постоянно поднимался на Говерлу,

– прокомментировал Дмитрий Котов.

Самый трудный путь – километр до вершины. Здесь даже на двух ногах идти трудно. И друзья подают руку, а это самая надежная опора. Итак, 12 часов невыносимых усилий – и мечта осуществлена.