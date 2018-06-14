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Ветеран АТО, который потерял ноги, покорил Говерлу: впечатляющее видео

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Ветеран АТО Дмитрий Котов потерял обе ноги, подорвавшись на мине, однако это не помешало ему подняться на самую высокую вершину страны. На это киевлянину понадобилось 12 часов, невероятная сила воли и друзья.

В Украине установили очередной рекорд.

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В Закарпатье семь друзей, ветеранов АТО, решили покорить Говерлу. Казалось бы, обычное желание, но среди мужчин – боец батальона "Киевская Русь" Дмитрий, которому в 2016-м году оторвало обе ноги на войне. Однако, он будет подниматься, хоть и на протезах, потому Говерла – его мечта.

Я хотел показать людям, что не стоит отчаиваться – все возможно. Главное, сделать первый шаг,
– ответил Дмитрий Котов.

Больше часа по грунтовой дороге на "Шишарику" добирались до подножия Петроса, а уже отсюда до десяти километров ребята преодолевают пешком.

Ветерани АТО піднялися на Говерлу
Ветераны АТО поднялись на Говерлу

Они из разных бригад, но война их сдружила: еженедельно собираются в своем столичном клубе ветеранов и заменяют друг другу психологов. Ибо на передовой видели смерть своими глазами.

Когда началась война, я говорю: Господи, чем я могу помочь Украине? И первое, что он мне сказал, это пойти в госпиталь военный центральный в Киеве. Мы сначала пошли туда, а через месяц уже были в АТО,
– рассказал военный капеллан Вячеслав Бевз.

Говерла – это тоже маленькое испытание на человечность, потому что чем ближе к вершине, тем Дмитрию труднее. Он несколько раз меняет специальные носки, чтобы не так мозолили протезы, и снова встает.

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Мужчина ушел на войну, имея маленький строительный бизнес. Воевал в Донецкой, Луганской области. Как сапер разминировал с полсотни снарядов и мин. Но на одной на Светлодарской дуге подорвался.

Ветеран АТО Дмитро Котов в госпіталі
Ветеран АТО Дмитрий Котов в военном госпитале

Врачи обещали, что Дмитрий еще будет танцевать на протезах танго – а он пошел дальше: в прошлом году принял участие в марафоне Морской пехоты США, после же в Играх непокоренных получил серебро за греблю. Теперь – Говерла.

Она стала мне даже сниться. Я ночами не спал – постоянно поднимался на Говерлу,
– прокомментировал Дмитрий Котов.

Самый трудный путь – километр до вершины. Здесь даже на двух ногах идти трудно. И друзья подают руку, а это самая надежная опора. Итак, 12 часов невыносимых усилий – и мечта осуществлена.

Теги: Новости Украины Новости Закарпатья отдых АТО
Источник: 24 Канал
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