Ветеран войны и волонтерка устроили необычную свадьбу: трогательные фото, видео

Дарья Казакова и Алексей Скиба познакомились во львовском госпитале. Мужчина как раз лечился там после тяжелой травмы, Дарья помогала бойцам адаптироваться к гражданской жизни. Кроме нестандартной истории знакомства, пара устроила еще и необычную свадьбу – прямо на вокзале.

После пяти лет на войне, танкист 28 бригады оказался на коляске. Но кипящие Красногоровка, Марьинка и Станица Луганская были не самыми тяжелыми испытаниями.

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"Тяжелее всего было интегрироваться в гражданскую жизнь, особенно там, в Одессе. Легче уже было вернуться на фронт", – рассказал ветеран. Но потеряв здоровье, Алексей нашел любовь.

Во Львове молодоженов познакомила известная волонтерка Наталья Арестова. Она предложила Дарье организовать для военного госпиталя занятия по танцам. Ведь в мире это является частью реабилитации для людей, вернувшихся с войны.

Через сто дней после знакомства на новогодние праздники Алексей и Дарья соединили сердца. Дворцом торжественных событий стал киевский вокзал. Венчал пару освобожденный из российского плена пастор и волонтер Сергей Косяк.



Молодожены поженились на вокзале в Киеве

"Мы хотели, чтобы это было романтично. Не так, как у всех. Кажется, у нас получилось", – прокомментировала новоиспеченная жена.

Теперь в семье трое – Алексей, Дарья и ее сын Илья. Они мечтают путешествовать и хотят вдохновлять других: показать, что на самом деле возможно все и нет никаких преград, если человек стремится быть счастливым.



Новосозданная семья живет во Львове

К слову, за последние несколько лет во Львове образовалось семь послевоенных пар.