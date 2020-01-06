Школьник спас 88-летнюю бабушку и ее внука от пожара: видео

В Житомирской области 13-летний школьник спас из огня 88-летнюю бабушку, которая прикована к постели, и ее 40-летнего внука.

Дом 88-летней Марии расположен на окраине села. 13-летний Виктор Иващенко заметил столбы дыма проезжая мимо на велосипеде. Парень знал, что прикованная к постели женщина точно дома, поэтому, не колеблясь, бросился внутрь.

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Выведя бабушку на свежий воздух, подросток начал звать на помощь, ведь в горящем доме был еще внук старушки. Он незадолго до пожара приехал в гости. На крики юноши сбежались односельчане и уже они вытащили из дома едва живого 40-летнего мужчину. А огонь и дым охватили весь дом.



Виктор Иващенко

Пострадавшая Мария Антоновна живет сама уже несколько лет, иногда к женщине приезжают внуки. Старушка имеет серьезные проблемы с ногами, поэтому еле передвигается на двух костылях. Не сдерживая слез, рассказала, если бы не Витя, ее бы уже не было в живых, ведь самостоятельно она бы не вышла.

"Я уже была и не испугана, и не жива, и не мертва. Я вообще не знала ничего. Дышать я уже не могла, уже мне вот здесь душило. Еще бы минуту – и было бы уже по мне", – пояснила спасенная женщина Мария Грибовская.



Бабушка, которую школьник спас от пожара

Пожарные говорят, если бы не юный герой – однозначно пожар мог закончиться трагедией.

"Как показывает практика, особенно если пожилой человек, несколько вдохов достаточно для того, чтобы наступил летальный случай", – сказал заместитель начальника Коростенского отдела ГСЧС Сергей Каленюк.



Дом после пожара

Пока причину пожара устанавливают, юный Витя стал сельским героем, о поступке парня говорят и в окрестных селах. Спасатели наградили парня грамотой. Также его кандидатуру выдвинут на конкурс "Герой спасатель года". Все хорошо и со спасенным внуком женщины.

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