Школяр врятував 88-річну бабусю та її онука від пожежі: відео

На Житомирщині 13-річний школяр врятував з вогню 88-річну бабусю, яка прикута до ліжка, та її 40-річного онука.

Хата 88-річної пані Марії розташована на околиці села. 13-річний Віктор Іващенко помітив стовпи диму проїжджаючи повз велосипедом. Хлопець знав, що прикута до ліжка жінка, точно вдома, отож не вагаючись, кинувся всередину.

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Вивівши бабусю на свіже повітря, підліток почав кликати на допомогу, адже в палаючій хаті був ще онук старенької. Він незадовго до пожежі приїхав у гості. На крики юнака збіглись селяни і вже вони витягли з хати ледь притомного 40-річного чоловіка. А вогонь та дим охопили весь будинок.



Віктор Іващенко

Постраждала Марія Антонівна живе сама вже кілька років, інколи до жінки приїжджають онуки. Старенька має серйозні проблеми з ногами, тому ледве пересувається на двох милицях. Не стримуючи сліз, розповіла, якби не Вітя, її б уже не було б в живих, адже самотужки вона б не вийшла.

"Я вже була і не злякана, і не жива, і не мертва. Я взагалі не знала нічого. Дихати я вже не могла, вже мені ось тут душило. Ще б хвилину – і було б вже по мені", – пояснила врятована жінка Марія Грибовська.



Бабця, яку школяр врятував від пожежі

Вогнеборці кажуть, якби не юний герой – однозначно пожежа могла закінчитись трагедією.

"Як показує практика, особливо, те, що людина похилого віку, декілька подихів достатньо для того, щоб настав летальний випадок", – сказав заступник начальника Коростенського відділу ДСНС Сергій Каленюк.



Будинок після пожежі

Поки причину пожежі встановлюють, юний Вітя вже став сільським героєм, про вчинок хлопця говорять і у навколишніх селах. Рятувальники нагородили хлопця грамотою. Також його кандидатуру висунуть на конкурс "Герой рятувальник року". Все добре із врятованим онуком жінки.

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Як поводитися під час пожежі / Інфографіка 24 каналу