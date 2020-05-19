Ветерана АТО похитили и пытали на Донетчине, организатор – подозреваемый в убийстве

В городе Покровске Донецкой области преступники похитили ветерана АТО. Они пытали его два часа. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Похищение и пытки участника АТО

Похитили 21-летнего ветерана АТО (был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил службу на контракте в Вооруженных силах Украины) 15 мая около 00:30 в Покровске. Сделали это злоумышленники на улице. При этом двое родных жертвы, которые находились рядом, ничего не смогли сделать, сообщает полиция Донецкой области.

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По данным правоохранителей, ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать парня в уголовный круг. Однако тот осуждал их деятельность и не собирался становиться наемником преступников.

После нападения его вывезли в неизвестном направлении, где связали скотчем руки, ноги и глаза, а после жестоко пытали. Затем пленного вывезли в багажнике и выкинули возле места, где похитили. Впоследствии пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.

Задержание преступников

Уже 19 мая полицейские разоблачили четырех участников преступной группы, которые причастны к нападению на ветерана АТО. Это неоднократно осужденные жители Покровска (у некоторых – по 5-6 судимостей). Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2018 году (сейчас дело находится на рассмотрении в суде).

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.