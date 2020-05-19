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Ветерана АТО викрали та катували на Донеччині, організатор – підозрюваний у вбивстві

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Викрадення та катування ветерана АТО
Викрадення та катування ветерана АТО / Трибуна Бровари

У місті Покровську на Донеччині злочинці викрали ветерана АТО. Вони його дві години катували. Зараз він перебуває у важкому стані.

Викрадення та катування учасника АТО

Викрали 21-літнього ветерана АТО (був бійцем добровольчого батальйону, а потім проходив службу на контракті в Збройних силах України) 15 травня близько 00:30 у Покровську. Зробили це зловмисники на вулиці. При цьому двоє рідних жертви, які перебували поруч, нічого не змогли вдіяти, повідомляє поліція Донецької області.

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За даними правоохоронців, раніше представники криміналітету неодноразово намагалися завербувати до кримінального кола хлопця. Однак той засуджував їх діяльність і не збирався ставати найманцем злочинців.

Після нападу його вивезли у невідомому напрямку, де зав’язали скотчем руки, ноги та очі. Там його жорстоко катували. Потім полоненого вивезли в багажнику та викинули біля місця, де викрали. Після цього потерпілого госпіталізували з численними травмами, він перебуває у тяжкому стані.

Затримання злочинців

Вже 19 травня поліцейські викрили чотирьох учасників злочинної групи, причетних до нападу на ветерана АТО. Це неодноразово засуджені жителі Покровська (у деяких – по 5-6 судимостей). Організатором злочину є 28-річний житель Покровська, який є обвинуваченим у вбивстві, вчиненому у 2018 році (наразі справа перебуває на розгляді в суді).

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: АТО Поліція Покровськ Кримінальні новини Новини України
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