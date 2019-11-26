Ветерана АТО нашли зарезанным в канаве на Луганщине, – товарищ погибшего Ананьев

Ветерана АТО Юрия Гундаря нашли мертвым на Луганщине в минувшие выходные, 23-24 ноября. Бойца нашли зарезанным в канаве, где он пролежал около 10 дней.

При жизни Гундар стал прототипом героя для книги "Следы на дороге" авторства еще одного ветерана АТО, писателя Валерия Ананьева. Именно последний и сообщил о гибели своего товарища.

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По словам Ананьева, Гундар через год после него уволился с военной службы и вернулся домой, в село на Луганщине.

"Я часто приглашал его в Киев, но все как-то не складывалось. И больше не сложится. На этих выходных Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней", – написал Ананьев на своей фейсбук-странице.

Юрий был бы последним человеком, который заслуживает так погибнуть. Но все произошло именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь героической – точно. Со смертью Юры этот мир станет беднее,

– добавил ветеран АТО.

Он также рассказал, что с Гунадрем служил с самого начала боев на Донбассе и назвал бойца одним из лучших людей, которых приходилось знать в жизни. Он никогда не ныл и не жаловался, а ответственно, молча делал свою работу.

В 2014 году Гундар получил осколочные ранения на Донбассе. По всем правилам его должны были эвакуировать. Но собратья достали из тела военного все куски металла, которые удалось. А с остатками металла, который застрял в ребрах, Гундар так и пошел дальше воевать.