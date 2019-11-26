Ветерана АТО знайшли зарізаним у канаві на Луганщині, – товариш загиблого Ананьєв

Ветерана АТО Юрія Гундаря знайшли мертвим на Луганщині на минулих вихідних, 23-24 листопада. Бійця знайшли зарізаним у канаві, де він пролежав близько 10 днів.

За життя Гундар став прототипом героя для книги "Сліди на дорозі" авторства ще одного ветерана АТО, письменника Валерія Ананьєва. Саме останній і повідомив про загибель свого товариша.

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За словами Ананьєва, Гундар через рік після нього звільнився з військової служби і повернувся додому, у село на Луганщині.

"Я часто запрошував його до Києва, але все якось не складалося. І більше не складеться. На цих вихідних Юру знайшли зарізаного в канаві, де він пролежав близько 10 днів", – написав Ананьєв на своїй фейсбук-сторінці.

Юрій був би останньою людиною, яка заслуговує так загинути. Але все сталося саме так. Не знаю, чи була його смерть героїчною, але життя героїчним – точно. Зі смертю Юри цей світ стане біднішим,

– додав ветеран АТО.

Він також розповів, що з Гунадрем служив від самого початку боїв на Донбасі і назвав бійця одним з кращих людей, яких доводилося знати в житті. Він ніколи не скиглив і не скаржився, а відповідально, мовчки робив свою роботу.

У 2014 році Гундар отримав осколкові поранення на Донбасі. За всіма правилами, його повинні були евакуювати. Але побратими витягли з тіла військового всі шматки металу, які вдалося. А з рештою металу, який застряг у ребрах, Гундар так і пішов далі воювати.