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      Ветерана АТО знайшли зарізаним у канаві на Луганщині, – товариш загиблого Ананьєв

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      Ветерана АТО Юрія Гундаря знайшли вбитим на Луганщині / Фейсбук-сторінка Валерія Ананьєва

      Ветерана АТО Юрія Гундаря знайшли мертвим на Луганщині на минулих вихідних, 23-24 листопада. Бійця знайшли зарізаним у канаві, де він пролежав близько 10 днів.

      За життя Гундар став прототипом героя для книги "Сліди на дорозі" авторства ще одного ветерана АТО, письменника Валерія Ананьєва. Саме останній і повідомив про загибель свого товариша.

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      За словами Ананьєва, Гундар через рік після нього звільнився з військової служби і повернувся додому, у село на Луганщині.

      "Я часто запрошував його до Києва, але все якось не складалося. І більше не складеться. На цих вихідних Юру знайшли зарізаного в канаві, де він пролежав близько 10 днів", – написав Ананьєв на своїй фейсбук-сторінці.

      Юрій був би останньою людиною, яка заслуговує так загинути. Але все сталося саме так. Не знаю, чи була його смерть героїчною, але життя героїчним – точно. Зі смертю Юри цей світ стане біднішим,
      – додав ветеран АТО.

      Він також розповів, що з Гунадрем служив від самого початку боїв на Донбасі і назвав бійця одним з кращих людей, яких доводилося знати в житті. Він ніколи не скиглив і не скаржився, а відповідально, мовчки робив свою роботу.

      У 2014 році Гундар отримав осколкові поранення на Донбасі. За всіма правилами, його повинні були евакуювати. Але побратими витягли з тіла військового всі шматки металу, які вдалося. А з рештою металу, який застряг у ребрах, Гундар так і пішов далі воювати.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Кримінальні новини
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