С такими понятиями как "внутренне перемещенные лица" (ВПЛ) и ветераны Украина живет еще с 2014 – 2015 годов. Однако с 2022 года людей, которых можно отнести к этим категориям, стало значительно больше. Несмотря на отсутствие четких сроков службы военнослужащие возвращаются к гражданской жизни из-за ранения или семейные причины, часто женщины с оккупированных территорий выбирают Украину, а не выезд за границу.

В гражданской жизни ветераны возвращаются к бизнесу, а ВПО – создают новые рабочие места в регионах, куда они переехали. Появляются и ветеранские объединения, к примеру, Young Veterans Ukraine – латформа молодых ветеранов в Украине.

24 Канал рассказывает истории ветеранов и ВПО, которые развивают собственные дела после возвращения с фронта или переселения в другие регионы.

Как объединяются ветераны

Сотрудничество – основа бизнеса. Это утверждение подходит и для ветеранских сообществ. Уволенные со службы из-за ранения бойцы часто остаются один на один со своими проблемами, эмоциональными и физическими.

Именно в психологической реабилитации, восстановлении коммуникационных навыков им должны помочь сообщества. А также – предоставить грантовую поддержку ветеранским бизнесам или помочь с бизнес-инкубатором.

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Ветераны во Львове / Фото Young Veterans Ukraine

Одно из таких сообществ – Young Veterans Ukraine, платформа молодых ветеранов в Украине. Участники проекта – люди до 35 лет, ветераны и ветеранки российско-украинской войны. Все участники имели до войны собственный бизнес или стремятся после возвращения открыть свое дело или масштабировать уже имеющуюся.

Вернуться с фронта – это не просто купить билет на поезд, это долгий путь. Так же как и тем, кто навсегда оставил свои дома и строит свою деятельность в других городах. Это начать жить заново. Все наши ветераны и участники проектов похожи, хоть и не все знакомы друг с другом. Это люди, пережившие лишения и страхи, но они готовы работать дальше, они не выезжают из страны. А нам как раз очень важно, чтобы такая молодежь оставалась восстанавливать Украину,

– говорит Александра Щукина, тимлидерка платформы, переселенка из Харькова.

Young Veterans Ukraine предоставляет ветеранам как практическую составляющую помощи – написания бизнеспланов и открытия собственного дела, так и продвигает улучшение законодательной базы.

"В работе наших круглых столов мы объединили народных депутатов, экспертов, министерства и самих ветеранов”, – говорит Оксана Алексеева, эксперт платформы.

Саксофонист, который не прощается с музыкой после травмы

Один из участников платформы – саксофонист Станислав Ралдугин. Музыкант травмировал руку на войне, и теперь не знает, сможет ли играть снова, но прощаться с музыкой не намерен.

Так случилось, что я сознательно стал патриотически настроенным, что не с каждым происходило тогда на Днепровщине. Еще в 2014 году обивал пороги военкоматов – тогда отца взяли, а мне – нет. Видимо, он попросил, чтобы уберечь меня. Но полномасштабка все изменила. Я тренировался, вместе с другими инструкторами попал сначала на Донбасс, потом под Роботино. Там и навоевался, и накопался, и ребят навитягивался. Там и получил ранение от танкового снаряда. Это очень неприятно, ведь мы две недели выискивали этот танчик, но потом ребята его все же поймали,

– рассказывает Станислав.

Станислав имел бизнес еще до службы – это музыкальная студия, но в большинстве ею руководил его отец, а сам парень был к нему причастен частично, рассказал ветеран 24 Канала.

Но, поскольку Станислав имеет музыкальное образование и музыкальная индустрия его всегда интересовала, он решил построить студию в лейбл. Именно этим Станислав и занимается сейчас.



Станислав Ралдугин / Фото Young Veterans Ukraine

Ветеран принял участие в хакатоне проекта поддержки молодых ветеранов и внутренне перемещенных лиц в Украине. Теперь он имеет четкий бизнес-план по расширению студии, планирует дополнительное обучение.

Когда слушали преимущественно российское, и поэтому до сих пор есть дефицит украинской музыки, есть много попыток, но не хватает специалистов, которые бы до кучи все это свели. Есть те, кто пишет музыку, есть отдельные люди, пишущие крутые тексты, есть те, что поют, есть те что выпускают, но они не могут никак заколабиться. Есть новые замечательные артисты, есть те, кто выходит на мировой уровень, но их мало, и хочется сделать конкуренцию,

– объясняет свою идею Станислав.

На пути возвращения к бизнесу ветеран сталкивается с определенными вызовами: закрытие в себе, неприятие обществом ветерана как такового, психологические последствия, физические и физиологические аспекты ранения.

У меня ранение правой руки, я стал более ограничен в определенных действиях, активностях, в частности в занятиях спортом. Но это надо перебороть, надо идти дальше, понимать, что на этом жизнь не заканчивается. Сейчас я стараюсь целенаправленно активно участвовать в мероприятиях, бизнес-идеях, в хакатонах и т.д,

– делится ветеран.

В то же время Станислав жалуется, что в Украине не хватает определенных вещей для ветеранов, которые развивают бизнес.

"Всегда недостаточно осведомленности, потому что, в первую очередь, у нас есть и обучение, у нас есть разные "плюшки" от государства, от органов местного самоуправления на развитие бизнеса, но все же не хватает осведомленности ветеранов. И здесь очень такая сложная тема, потому что ветераны и сами не хотят иногда получать информацию, и закрываются в себе, как я уже сказал. Поэтому надо их расталкивать, будоражить, и для этого постоянно нужны ивенты, встречи", – говорит он.

По мнению Станислава, лучше всего среди ветеранов работает "сарафанное радио" – когда один ветеран говорит другому о "крутой" инициативе. Также парень желает, чтобы было больше интенсивных учений. И, конечно, нужно восприятие обществом ветерана как нормального, адекватного человека.

Ветеран-пограничник, который мечтает кормить людей интересно и полезно

Еще один участник сообщества – Денис Шеренговский из Черкасс – был мобилизован одним из первых – в марте 2022 года. Имея за плечами опыт, Денис оказался в отряде пограничников в Донецкой области. Там и получил тяжелое ранение, пережил ампутацию ноги.

Я понимал, что у меня срочная служба, контракт, поэтому придется воевать. Я был на Марьинском направлении, в Новомихайловке, там и получил ранение,

– вспоминает ветеран.

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Денис Шеренговский / Фото из соцсетей

После ранения мужчина потратил немало сил на лечение и на обучение снова ходить с помощью протеза.

"Еще больше сил ушло на то, чтобы воспринимать мир вокруг, где многие не задумываются и не вспоминают о войне", – добавляет Денис.

Ветеран мечтает интересно и полезно кормить людей. В проект поддержки молодых ветеранов и ВПЛ он приехал уже с идеей, которая уже превратилась в детальный бизнес-план. Кроме хакатона Денис поступил и на очное обучение в университет, а еще находит время и агитирует других ветеранов пробовать свои силы на проектах и в бизнесе.

Нас консультировали по поводу SMM, маркетинга, развития. Мой проект – для всех в целом, но, поскольку я ветеран, то мне будет приятно, если ко мне будут приходить ветераны с семьями. Не просто поесть, а провести время, иметь место, где мы могли бы собраться, пообщаться, в будущем – проводить мероприятия,

– делится Денис.

Школа английского от ВПО, переехавшая из Харькова в Ивано-Франковскую область

Своей историей переоткрытия бизнеса с 24 Каналом поделилась Дарья Скачко, переселенка из Харькова. Ее бизнес – школа английского, которую Дарья переоткрыла на западе Украины.

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До вторжения мы с семьей жили в городе Харьков, это наш родной город, здесь росли, учились, здесь родились наши дети. Я преподавала английский с 2012 года. На момент 24 февраля пришлось оставить три филиала школы в Харькове и уехать подальше от взрывов. Преподавание перешло в формат онлайн, но уже с февраля 2023 года офлайн-деятельность удалось восстановить. Уже сейчас в Ивано-Франковской области имею три филиала школы английского SIMPLE MAX, работаем для детей и взрослых в формате онлайн и офлайн,

– рассказала бизнесвумен 24 Каналу.



Дарья Скачко / Фото из соцсетей

Среди сложностей, с которыми Дарья столкнулась как ВПО, девушка перечисляет финансовые вопросы, разницу в менталитете между жителями Ивано-Франковска и Харькова.

"Мои клиенты это не машины, а люди, поэтому надо забыть о себе и принять все и всех так, как есть. Мы все украинцы, мышление разное, проблемы разные, восприятие разное, но моя работа заключается в том, чтобы каждый клиент был доволен", – отмечает Дарья.

Бизнесвумен отмечает, что прежде всего в Украине не хватает людей – молодежь уезжает, перспективные рабочие не хотят работать в Украине, ведь оплата труда не так, как в Европе. Самое главное, по ее мнению, это отсутствие стабильности: "Мы все там, на линии фронта, физически или мысленно; подстраиваемся под клиентов, подстраиваемся под настоящее; помогаем со своей стороны всеми возможными способами, но человеческой стабильности нет, это пугает".

Дарья говорит, что ее это пугает, как многодетную маму, ведь хочется, чтобы дети имели дом, двор и друзей, как и она когда-то.