В Киеве 9 марта под President Hotel, где начался XVIII съезд судей Украины, прошла акция протеста. На съезде представители судебной системы выбирают новых членов Высшего совета правосудия и судей Конституционного Суда Украины.

Журналисты отмечают, что катализатором стали дела осужденного на семь лет и три месяца одесского активиста Сергея Стерненко и обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Активисты заявили о коррупции в судейской системе, поддержать митинг пришли также ветераны войны на Донбассе, которые обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.





"Владимир Александрович, когда вы приходили к власти, обещали избавить украинцев от коррупции и коррупционеров. Ни для кого не секрет, что судейская система является наиболее коррумпированной системой власти, и судейская реформа – это первоочередный шаг, который должен состояться в Украине. Прежде всего нужно, чтобы судьи избирались обществом. Во-вторых, общество должно иметь право отозвать нечестных судей. Стоит обратить внимание на местные суды, которые являются олицетворением коррупции. Одним из самых коррумпированных является "киваловское" правосудие в Одессе, в частности Киевский районный суд, который возглавляет одиозный судья Сергей Чванкин. Ни для кого не секрет, что Чванкин является представителем [главы ЦИК времен президента Леонида Кучмы Сергея] Кивалова, который в свое время фальсифицировал выборы президента Украины и сформировал преступную систему правосудия, создав такие коррупционные схемы, о которых говорит вся Украина. Журналисты уже неоднократно освещали состояние Чванкина и пытались обратить ваше внимание на пути его происхождения. Откуда у человека, который имеет скромную зарплату судьи, дом, который оценивается в $1,2 млн, и другая элитная недвижимость в Одессе, записанная на его родственников? Кто его прикрывает?" – заявил ветеран АТО Михаил Слипченко (позывной Историк).

Представительница Центра противодействия коррупции Галина Чижик заявила, что судьи собрались на съезд, чтобы выбрать себе "крышу" в Высшем совете правосудия.

"Сегодня сюда приехали 290 судей со всей Украины. Здесь есть целых шесть судей Майдана, которые во времена Революции достоинства принимали несправедливые решения, бросали активистов за решетку и лишали водительских прав за поездки в "Межигорье". Здесь есть Александр Кравец, судья из Одессы, который запрещал мирные собрания в Одессе во время Революции достоинства. Здесь есть судья из Полтавы Антонов, который когда-то судил за взятку [нынешнего нардепа от ОПЗЖ] Илью Киву и присудил ему только 10 тыс. грн штрафа. Эти люди собрались не для того, чтобы выбрать достойных членов Высшего совета правосудия, они сегодня собрались, чтобы выбрать тех, кто будет их покрывать и не будет увольнять", – сказала Чижик.





Съезд судей начал работу в 10.00 сегодня. Как сообщил "Укринформ", он проходит под усиленной охраной полиции, дежурят сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, медики. По данным Центра противодействия коррупции, на сегодняшнем съезде делегаты изберут четырех новых членов ВСП и одного судью КСУ (по квоте съезда).

Всего на съезде зарегистрировались 278 делегатов. Он будет проходить до 11 марта.

Изначально планировалось, что съезд проведут в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, но локацию решили заменить по рекомендации министра внутренних дел Арсена Авакова.