У Києві 9 березня під President Hotel, де почався XVIII з'їзд суддів України, пройшла акція протесту. На з'їзді представники судової системи обирають нових членів Вищої ради правосуддя і суддів Конституційного Суду України.

Журналісти відзначають, що каталізатором стали справи засудженого на 7 років і 3 місяці одеського активіста Сергія Стерненка й обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Активісти заявили про корупцію в суддівській системі, підтримати мітинг прийшли також ветерани війни на Донбасі, які звернулися до президента України Володимира Зеленського.

"Володимир Олександрович, коли ви приходили до влади, обіцяли позбавити українців від корупції та корупціонерів. Ні для кого не секрет, що суддівська система є найбільш корумпованою системою влади, і суддівська реформа – це першочерговий крок, який повинен відбутися в Україні. Перш за все потрібно, щоб судді обиралися суспільством. По-друге, суспільство повинно мати право відкликати нечесних суддів. Варто звернути увагу на місцеві суди, які є уособленням корупції. Одним з найбільш корумпованих є "ківаловське" правосуддя в Одесі, зокрема Київський районний суд, який очолює одіозний суддя Сергій Чванкін. Ні для кого не секрет, що Чванкін є представником (глави ЦВК часів президента Леоніда Кучми) Сергія Ківалова, який свого часу фальсифікував вибори президента України і сформував злочинну систему правосуддя, створивши такі корупційні схеми, про які говорить вся Україна. Журналісти вже неодноразово висвітлювали стан Чванкіна і намагалися звернути вашу увагу на шляху його походження. Звідки у людини, яка має скромну зарплату судді, будинок, який оцінюється в 1,2 млн доларів та інша елітна нерухомість в Одесі, записана на його родичів? Хто його прикриває?"- заявив ветеран АТО Михайло Сліпченко (позивний Історик).

Представниця Центру протидії корупції Галина Чижик заявила, що судді зібралися на з'їзд, щоб вибрати собі "дах" у Вищій раді правосуддя.

"Сьогодні сюди приїхали 290 суддів з усієї України. Тут є цілих 6 суддів Майдану, які за часів Революції гідності брали несправедливі рішення, кидали активістів за ґрати та позбавляли водійських прав за поїздки в "Межигір'ї". Тут є Олександр Кравець, суддя з Одеси, який забороняв мирні зібрання в Одесі під час Революції гідності. Тут є суддя з Полтави Антонов, який колись судив за хабар (нинішнього нардепа від ОПЗЖ) Іллю Ківу і присудив йому тільки 10 тис. грн штрафу. Ці люди зібралися не для того, щоб вибрати гідних членів Вищої ради правосуддя, вони сьогодні зібралися, щоб вибрати тих, хто буде їх покривати і не звільнятиме", – сказала Чижик.

З'їзд суддів почав роботу о 10.00 сьогодні. Як повідомив "Укрінформ", він проходить під посиленою охороною поліції, чергують співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій, медики. За даними Центру протидії корупції, на сьогоднішньому з'їзді делегати оберуть чотирьох нових членів ВСП і одного суддю КСУ (за квотою з'їзду).

Всього на з'їзді зареєструвалися 278 делегатів. Він буде проходити до 11 березня.

Спочатку планувалося, що з'їзд проведуть в Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України, але локацію вирішили замінити за рекомендацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.