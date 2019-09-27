Ветераны поднялись на одну из самых высоких вершин Карпат: увлекательное видео

Ветераны войны возвращаются к гражданской жизни, покоряя горные вершины. Помехой не становятся ни усталость, ни даже протезы ног. Ведь, по словам защитников, горы – лучший психотерапевт. Такие восхождения совершаются в рамках специального проекта реабилитации "Горотерапия".

Помогает военным и всем, кому нужна реабилитация, ветеран войны и опытный альпинист Виталий Дячук. За его плечами десятки вершин и даже самостоятельно покоренные Гималаи. После возвращения с Востока, Виталий восстановился именно благодаря таким восхождениям.

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"Для меня горы – это квинтэссенция чистого счастья, когда ты стоишь на вершине, а между тобой и небом ничего нет. Да, это тяжелая работа – восхождение, но потом ты получаешь бешеную порцию удовольствия", – пояснил организатор проекта "Горотерапия" Виталий Дячук.

"Горотерапия" – это не только походы, но и лекции о горных ландшафтах, чтение военных мемуаров, и даже занятия аэробикой. Через реабилитацию вершинами уже прошли несколько сотен участников боевых действий.



Ветеран войны Сергей Романовский

Команда из девяти смельчаков отправилась в путешествие в самую высокую часть Карпат в словацких Татрах. В сборной кочевников было трое ампутантов. К примеру, Игорь Заставный потерял ногу во время горячих событий Революции достоинства.

"С нами есть парень и девушка протезированные, у них сложные травмы. Вижу в них лучшие результаты по ходьбе, они быстрее проходят, и у них есть опыт физических нагрузок. Я понимаю, что тоже это могу", – пояснил раненый майдановец Игорь Заставный.



Ветеран с ампутированной конечностью

Основной путь проходил вокруг массива высочайшей вершины Карпат – Герлаховского Щита, высотой более 2,5 тысячи метров. На то, чтобы покорить 40 километров горного пути, альпинистам понадобилось три дня. Но несмотря на усталость, участники похода признают, что горы – это любовь с первого взгляда.