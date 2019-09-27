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      Ветерани піднялися на одну з найвищих вершин Карпат: захопливе відео

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      Ветерани війни повертаються до цивільного життя, підкоряючи гірські вершини. На заваді не стають ані втома, ані навіть протези ніг. Адже, за словами захисників, гори – найкращий психотерапевт. Такі сходження відбуваються в рамках спеціального проєкту реабілітації "Горотерапія".

      Допомагає військовим та усім, кому треба реабілітація, ветеран війни і досвідчений альпініст Віталій Дячук. За його плечима десятки вершин і навіть самотужки підкорені Гімалаї. Після повернення зі Сходу, Віталій відновився саме завдяки таким сходженням.

      До слова: Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців

      "Для мене гори – це квінтесенція чистого щастя, коли ти стоїш на вершині, а між тобою і небом нічого нема. Так, це важка робота сходження, але потім ти отримуєш шалену порцію задоволення", – пояснив організатор проєкту "Горотерапія" Віталій Дячук.

      "Горотерапія" – це не лише походи, а ще й лекції про гірські ландшафти, читання військових мемуарів, та навіть заняття аеробікою. Через реабілітацію вершинами уже пройшли декілька сотень учасників бойових дій.


      Ветеран війни Сергій Романовський

      Команда із дев'яти відчайдухів вирушила у мандрівку до найвищої частини Карпат у словацьких Татрах. У збірній кочівників було троє ампутантів. До прикладу, Ігор Заставний втратив ногу під час гарячих подій Революції гідності.

      "З нами є хлопець і дівчина протезовані, в них складніші травми. Бачу в них кращі результати по ходьбі, вони швидше проходять, і в них є досвід фізичних навантажень. Я розумію, що теж це можу", – пояснив поранений майданівець Ігор Заставний.


      Ветеран з ампутованою кінцівкою

      Основний шлях проходив навколо масиву найвищої вершини Карпат – Герлаховського Щита, висотою понад 2,5 тисячі метрів. На те, аби підкорити 40 кілометрів гірського шляху, альпіністам знадобилось три дні. Та попри втому учасники походу визнають, що гори – це любов із першого погляду.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Словаччина
      Джерело: 24 канал
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