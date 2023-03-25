Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он в шутку отметил, что еще не было ни одной украинской мечты, которая не сбылась бы.

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Помогла хорошая европейская бюрократия

Как отметил Давидюк, как ЕС, так и НАТО построены на бюрократии в ее хорошем и плохом смысле. Это означает, что всегда можно найти разные "ходы" для принятия неотложных решений, которые не будут противоречить правилам.

Есть классика. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Право голоса и право вето Венгрии начало оказывать влияние на вето и свободу других стран. Технически нашли решение, как обойти Венгрию,

– отметил Давидюк.

В свое время Давидюк рассказывал, что поведение Венгрии существенно раздражало европейские государства. Дошло до того, что Финляндия неофициально предложила исключить Будапешт из ЕС как страну, которая не соответствует ценностям и работает на внешнего врага.

Кроме того, состоялся ужин между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Венгрии Виктором Орбаном, где последнему четко объяснили, что заигрывать с Россией – плохая идея. Ведь такие вещи оказывают влияние на весь континент.

Давидюк объяснил, как обошли вето Венгрии: смотрите видео

Политолог объяснил – действительно нет механизма исключения государства из ЕС. Но всегда можно создать такие условия, чтобы Венгрия сама захотела выйти из организации.

Они постоянно недовольны. И ЕС чрезмерными усилиями останавливает Венгрию на едином рынке. Ну и кто выйдет дальше? Греция, у которой пол триллиона долгов? Кипр? Чтобы затем Северный Кипр и Турция окончательно завоевали,

– заметил Давидюк.

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