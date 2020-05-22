Въезд в Черновицкую область открыли

С 3 апреля на Буковине действовал особый режим въезда и выезда. После более месяца его действия, область открыли и сняли запрет на проезд.

Проезд для частного транспорта и межобластное сообщение на Буковине восстановили. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в фейсбук.

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Однако на границах области до 25 мая еще будут действовать контрольно-пропускные пункты. Они будут контролировать перемещение лиц и информировать, в случае необходимости, их об эпидемиологической ситуации в области.

Какие ограничения на проезд действовали в Черновицкой области

Черновицкая область – единственная в Украине, в которой действовал особый режим въезда и выезда. Прибегнуть к ограничениям областной власти пришлось из-за стремительного распространения коронавируса. Пересекать границу с Черновицкой областью могли только отдельные категории граждан и транспорта.

Так, въезд и выезд из области был запрещен транспорту, кроме:

перевозки грузов;

транзитного транспорта;

транспорта учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность области;

транспорта граждан, зарегистрированных в Черновицкой области, проживающих в ней и которые возвращались к месту постоянного проживания.

Какова ситуация с коронавирусом в Черновицкой области? За последние сутки здесь подтвердили 63 новых случая инфицирования. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 2 905 человек – это больше всего среди регионов Украины. В то же время 752 человека в Черновицкой области уже выздоровели, а 119 – умерли.