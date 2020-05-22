Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Въезд в Черновицкую область открыли

- Читати новину українською
Черновицкую область открывают на въезд и выезд
Черновицкую область открывают на въезд и выезд / Фото Черновицкой ОГА

С 3 апреля на Буковине действовал особый режим въезда и выезда. После более месяца его действия, область открыли и сняли запрет на проезд.

Проезд для частного транспорта и межобластное сообщение на Буковине восстановили. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в фейсбук.

Узнайте Какие области Украины не ослабят карантин с 22 мая: карта

Однако на границах области до 25 мая еще будут действовать контрольно-пропускные пункты. Они будут контролировать перемещение лиц и информировать, в случае необходимости, их об эпидемиологической ситуации в области.

Какие ограничения на проезд действовали в Черновицкой области

Черновицкая область – единственная в Украине, в которой действовал особый режим въезда и выезда. Прибегнуть к ограничениям областной власти пришлось из-за стремительного распространения коронавируса. Пересекать границу с Черновицкой областью могли только отдельные категории граждан и транспорта.

Так, въезд и выезд из области был запрещен транспорту, кроме:

  • перевозки грузов;
  • транзитного транспорта;
  • транспорта учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность области;
  • транспорта граждан, зарегистрированных в Черновицкой области, проживающих в ней и которые возвращались к месту постоянного проживания.

Какова ситуация с коронавирусом в Черновицкой области? За последние сутки здесь подтвердили 63 новых случая инфицирования. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 2 905 человек – это больше всего среди регионов Украины. В то же время 752 человека в Черновицкой области уже выздоровели, а 119 – умерли.

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Полиция Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Черновцов
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Дорога в неизвестное: как будет проходить вступительная кампания в условиях карантина
сегодня , 17:00 Дорога в неизвестное: как будет проходить вступительная кампания в условиях карантина
Костянтин Шокало
Есть ли в Раде коррупция, конверты и влияние Банковой: Разумков раскрыл детали работы парламента
сегодня , 16:10 Есть ли в Раде коррупция, конверты и влияние Банковой: Разумков раскрыл детали работы парламента
Олена Трибушна
5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
сегодня , 13:28 5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
Марта Пономаренко