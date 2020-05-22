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В'їзд у Чернівецьку область відкрили

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Чернівецьку область відкривають на в'їзд і виїзд
Чернівецьку область відкривають на в'їзд і виїзд / Фото Чернівецької ОДА

Від 3 квітня на Буковині діяв особливий режим в'їзду та виїзду. Опісля понад місяця його дії, область відкрили та зняли заборону щодо проїзду.

Проїзд для приватного транспорту та міжобласне сполучення на Буковині відновили. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй фейсбук-сторінці.

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Однак, на кордонах області до 25 травня ще діятимуть контрольно-перепускні пункти. Вони контролюватимуть переміщення осіб та інформуватимуть, у разі потреби, їх про епідеміологічну ситуацію в області.

Які обмеження на проїзд діяли у Чернівецькій області

Чернівецька область – єдина в Україні, у якій діяв особливий режим в'їзду та виїзду. Вдатися до обмежень обласній владі довелося через стрімке поширення коронавірусу. Перетинати кордон із Чернівецькою областю могли лише окремі категорії громадян та транспорту. 

Так, в'їзд та виїзд з області, було заборонено транспорту, крім:

  • перевезення вантажів;
  • транзитного транспорту;
  • транспорту, установ, які забезпечують життєдіяльність області;
  • транспорту громадян, які зареєстровані в Чернівецький області, проживають в ній та до поверталися до місця постійного проживання.

Яка ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області? За останню добу тут підтвердили 63 нові випадки інфікування. Загальна кількість хворих від початку пандемії сягла 2905 людей – це найбільше серед регіонів України. Водночас 752 людей в Чернівецькій області вже одужали, а 119 – померли.

 

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Поліція Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Чернівців
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