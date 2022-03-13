Попасть в населенный пункт смогут только местные. Об этом жителей города сообщили в Чугуевской районной госадминистрации.
Обратите внимание Российскому генералу объявили подозрение: он родился в Чугуеве и приказал бомбить Харьковщину
При каких условиях можно въехать в город
Поэтому въехать в город смогут только лица, имеющие:
- подтверждение места регистрации в Чугуеве;
- документы для сопровождения гуманитарного конвоя.
Отметим, что соответствующее решение приняли для того, чтобы предотвратить проникновение вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Важно – ВСУ 7 марта освободили Чугуев: смотрите видео
Полный текст публикации:
Вниманию жителей г. Чугуева. Чугуевская районная военная администрация информирует, что с целью предотвращения проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп с 13 марта въезд в г. Чугуев запрещен.
Попасть в город можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в г. Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя.