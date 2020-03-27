23:37
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Въезд в Киев запрещен до 24 апреля, – Гончаренко

      - Читати новину українською

      Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что в рамках карантина до 24 апреля 2020 года включительно будет запрещено въезжать в Киев.

      Об этом он написал в телеграме. В качестве доказательства парламентарий опубликовал соответствующий документ. Последний является утвержденным распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

      Новость дополняется...

      Коронавирус в России: умерли уже 4 человека
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Новости Киева Алексей Гончаренко Карантин в Украине 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:46 Журналисты поймали Княжицкого и Синютку на лжи
      Андрій Шляхтін
      сегодня , 23:30 Пандемия в России: как коронавирус отбирает власть у Путина
      Іван Яковина
      сегодня , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 22:27 Главные новости 27 марта: арест Кожары, руководителю Минздрава Емцу ищут замену
      Андрій Шляхтін
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук