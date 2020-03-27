Въезд в Киев запрещен до 24 апреля, – Гончаренко

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что в рамках карантина до 24 апреля 2020 года включительно будет запрещено въезжать в Киев.

Об этом он написал в телеграме. В качестве доказательства парламентарий опубликовал соответствующий документ. Последний является утвержденным распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Новость дополняется...