Въезд в "Тоннель любви", в Ровненской области, будет платным: известна стоимость

С 16 июля 2018 года въезд в туристическое место на Ровненщине "Тоннель любви" будет платным.

Об этом сообщают на сайте Клеванской общины, на территории которой и находится туристическая местность.

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Отмечается, что цена за въезд автомобильным транспортом пассажировместимостью до 5 человек составит 20 грн, а вместимостью от 6 до 20 человек — 50 грн за авто. А чтобы въехать в туристическую зону на автобусе вместимостью 21 человек, нужно будет заплатить 100 гривен.

Велосипедный и пешеходный проезд будет бесплатным. Также безвозмездно посетить туристическую достопримечательность смогут участники боевых действий на Донбассе и местные жители.