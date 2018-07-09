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Телеканал новин 24 Новини Подорожі

В'їзд у "Тунель кохання", що на Рівненщині, буде платним: відома вартість в'їзду

193 Читать новость на русском
В'їзд у "Тунель кохання", що на Рівненщині, буде платним
В'їзд у "Тунель кохання", що на Рівненщині, буде платним / rivne.travel

З 16 липня 2018 року в'їзд у туристичне місце на Рівненщині "Тунель кохання" буде платним.

Про це повідомляють на сайті Клеванської громади, на території якої і знаходиться туристична місцина.

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Зазначається, що ціна за в'їзд автомобільним транспортом пасажиромісткістю до 5 людей становитиме 20 грн, а місткістю від 6 до 20 людей — 50 грн за авто. А щоб в’їхати у туристичну зону на автобусі місткістю від 21 людей, потрібно буде заплатити 100 гривень.

Велосипедний та пішохідний проїзд буде безкоштовним. Також безоплатно відвідати туристичну принаду зможуть учасники бойових дій на Донбасі та місцеві жителі.

 

 

Теги: Подорожі відпочинок Рівне
Джерело: 24 Канал
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