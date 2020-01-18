01:32
18 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жена Мишустина – миллионер. Российское ТВ под угрозой
      Вєсті Кремля
      21:41, 17 января
      Вести.UA: Аваков топит Гончарука. "Клубничка" для Кивы
      Вєсті.UA
      19:49, 17 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Недиванная сотня
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Вездесущая рожа Путина, Трамп огорчил российских детей – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 57 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 18 января – обращение российского президента транслировали в метро, на Эльбрусе и даже на обычных домах. Что дальше? Рожа Путина – во всех холодильниках и на утюгах? Теплая зима – климатическое оружие США. Почему нет снега? Потому Трамп запретил! Оставили российских детей без счастливого снежного детства.

      Также в выпуске:

      Как Россия переобувается в воздухе.

      До последнего защищали Иран и наезжали на состояние украинских самолетов. Иран признался, что сбил наш самолет, а россияне стали обвинять США. Кто же еще мог нажать красную кнопку?

      Сепары в сметане и в масле.

      Герой последних выпусков на "раша-ТВ" – ветеран Александр Гром и его стебные консервы "Сепар в сметане". Они всерьез полагают, что там – остатки Моторолы и распятого мальчика. Сами начали игру про "хохлов-людоедов"!

      Рашн гастролеры.

      Дырявая граница. К нам снова едут российские артисты. Александр Серов и Валерий Сюткин едут с концертами в Украину. После того, как прославляли оккупацию Крыма. СБУ, это сознательная позиция или про*б?

      В лес – за водку.

      Российские бухари настолько суровы, что в поисках бутылки возят друзей в лес и чуть не хоронят заживо. Не, ну а что? Дело-то в целой бутылке водки!

      Бильярдные снежки.

      Нету снега – играем в снежки бильярдными шарами. Братья наши меньшие с путинского отродья соскучились по зиме. Результат: один из игроков лежит в реанимации. Зато поиграли! Весело было!

      Дом-айсберг в Иркутске.

      Общежитие российского военного училища стало похоже на дом Деда Мороза: полностью покрылся льдом с ледяными сталактитами и сталагмитами. И эти люди угрожали нам холодной зимой, если спрыгнем с российской газовой иглы. Ха!

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.

      Курс гривны в 2020 году: что объясняют "пленки Гончарука"
      17 января
      674
      Автор: Леонид Остальцев, Евгений Назаренко
      Теги: Новости США Владимир Путин Новости России Дональд Трамп Недиванная сотня
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:30 Сможет ли шаман одолеть суеверного узурпатора Путина
      Іван Яковина 52
      17 января , 22:39 Главные новости 17 января: отклоненная отставка Гончарука и наказание за фейки
      Ірина Вихрущ 232
      17 января , 14:00 Первая помощь при укусах насекомых
      110
      9 декабря 2019 , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      474
      17 января , 22:00 Итоги скандала вокруг Гончарука
      Сергій Лещенко 192
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук