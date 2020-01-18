Вездесущая рожа Путина, Трамп огорчил российских детей – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 18 января – обращение российского президента транслировали в метро, на Эльбрусе и даже на обычных домах. Что дальше? Рожа Путина – во всех холодильниках и на утюгах? Теплая зима – климатическое оружие США. Почему нет снега? Потому Трамп запретил! Оставили российских детей без счастливого снежного детства.

Также в выпуске:

Как Россия переобувается в воздухе.

До последнего защищали Иран и наезжали на состояние украинских самолетов. Иран признался, что сбил наш самолет, а россияне стали обвинять США. Кто же еще мог нажать красную кнопку?

Сепары в сметане и в масле.

Герой последних выпусков на "раша-ТВ" – ветеран Александр Гром и его стебные консервы "Сепар в сметане". Они всерьез полагают, что там – остатки Моторолы и распятого мальчика. Сами начали игру про "хохлов-людоедов"!

Рашн гастролеры.

Дырявая граница. К нам снова едут российские артисты. Александр Серов и Валерий Сюткин едут с концертами в Украину. После того, как прославляли оккупацию Крыма. СБУ, это сознательная позиция или про*б?

В лес – за водку.

Российские бухари настолько суровы, что в поисках бутылки возят друзей в лес и чуть не хоронят заживо. Не, ну а что? Дело-то в целой бутылке водки!

Бильярдные снежки.

Нету снега – играем в снежки бильярдными шарами. Братья наши меньшие с путинского отродья соскучились по зиме. Результат: один из игроков лежит в реанимации. Зато поиграли! Весело было!

Дом-айсберг в Иркутске.

Общежитие российского военного училища стало похоже на дом Деда Мороза: полностью покрылся льдом с ледяными сталактитами и сталагмитами. И эти люди угрожали нам холодной зимой, если спрыгнем с российской газовой иглы. Ха!

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.