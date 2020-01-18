Всюдисуща пика Путіна, Трамп засмутив російських дітей – Недиванна сотня
У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 18 січня – звернення російського президента транслювали в метро, на Ельбрусі і навіть на звичайних будинках. Що далі? Пика Путіна – в усіх холодильниках і на прасках? Тепла зима – кліматична зброя США. Чому немає снігу? Бо Трамп заборонив! Залишили російських дітей щасливого сніжного дитинства.
Також у випуску:
Як Росія перевзувається у повітрі.
До останнього захищали Іран і наїжджали на стан українських літаків. Іран зізнався, що збив наш літак, а росіяни стали звинувачувати США. Хто ж ще міг натиснути червону кнопку?
Сєпари в сметані і в олії.
Герой останніх випусків на "раша-ТБ" – ветеран Олександр Гром і його стьобні консерви "Сєпар в сметані". Вони серйозно вважають, що там – рештки Мотороли і розіп'ятого хлопчика. Самі почали гру про "хохлів-людожерів"!
Рашн гастрольори.
Дірявий кордон. До нас знову їдуть російські артисти. Олександр Сєров і Валерій Сюткін їдуть з концертами в Україну. Після того, як прославляли окупацію Криму. СБУ, це свідома позиція чи про*об?
У ліс – за горілку.
Російські бухарі настільки суворі, що в пошуках пляшки возять друзів у ліс і ледь не ховають заживо. Нє, ну а шо? Справа-то в цілій пляшці горілки!
Більярдні сніжки.
Нема снігу – граємо в сніжки більярдними кулями. Брати наші менші з путінського кодла скучили за зимою. Результат: один з гравців лежить в реанімації. Зате пограли! Весело було!
Будинок-айсберг в Іркутську.
Гуртожиток російського військового училища став схожий на дім Діда Мороза: повністю покрився кригою із льодяними сталактитами і сталагмітами. І ці люди погрожували нам холодною зимою, якщо зіскочимо з російської газової голки. Ха!
Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.