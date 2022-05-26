Параллельно этому, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, захватчики массово просят у родных найти информацию о том, в каком статусе они находятся на территории чужой страны. Ведь если кто-то из руководителей России подписывал соответствующий бумажный приказ, сбежать без последствий и наказаний ордынцы не смогут.

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Впрочем, как оказывается, никаких приказов не существует, а российские войска банально отправили "в командировку" умирать в Украину из-за прихоти Путина устроить "войнушку".

В минобороны не увольняют, но и наказать не могут

Серьезные проблемы с моральным духом испытывают российские военные, прибывшие на Донбасс из Алтайского края. Их подразделение за 3 месяца боев понесло более 50% потерь.

По нежеланию дальнейшего участия в войне захватчики едва ли не во время каждого звонка женам говорят о том, как они хотели бы поехать хотя бы на ротацию. Но командование упрямо гонит их вперед, заменяет погибших и раненых срочниками или людьми других БТГ, и не готовит никаких сил для ротаций.

Офицеры среднего звена постоянно рассказывают личному составу подразделения о том, что отказ от участия в боях или бегство с позиций будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом России. Впрочем, даже самые бестолковые ордынцы уже догадались о том, что применять к ним какие-либо наказания могут быть незаконны, поскольку юридически они на войне не находятся.

После многих запросов в минобороны России сотни адвокатов лишь подтвердили догадки военных: никакого официального приказа об участии в боевых действиях на территории другого государства никто из должностных лиц не давал. Следовательно, никаких наказаний кроме увольнения быть не может.

Юристы же утверждают, что для возвращения военных домой они должны написать документ о желании расторгнуть контракт по минобороне. Этим советом воспользовались чуть ли не все бойцы подразделения, но увольнять их никто не спешит. Потому что рассмотрение рапортов целенаправленно было приостановлено с начала войны. Таким образом, россиян будут держать в армии фактически принудительно.

При этом тех захватчиков, которые еще не попали на территорию Украины и отказываются от командировок, в минобороны показательно увольняют.

Фактически, по словам российских адвокатов, российские "Ваньки" могут "заставить" министерство обороны расторгнуть контракт только в одном случае: если они покинут оружие и окажутся на территории России. За побег без оружия на Донбассе или Харьковщине офицеры вполне могут наказать и вернуть в бой, но как только человек оказался в России, за подобный поступок светит только административная ответственность и увольнение.

Везут сотни гробов каждый день

Поскольку ФСБшники, кадыровские отряды и российские спецназовцы достаточно хорошо контролируют тыловые участки фронтов, бежать с передовой решаются не все оккупанты. Однако мотивации воевать им не прибавляют ни отношение командования, ни планы генералов по захвату многих крупных и укрепленных городов, ни количество погибших товарищей по оружию.

Оккупанты рассказывают, что на каждой из позиций ежедневно погибают десятки россиян, а никто даже не беспокоится, чтобы забрать тела с поля боя. Отправляют остатки погибших в Россию очень избирательно, но даже несмотря на это количество гробов может шокировать любого нормального человека. Только за последнюю неделю в Алтайский край привезли 170 гробов. Также сотнями везут остатки россиян в каждый крупный населенный пункт или район.

Впрочем, огромные потери отнюдь не способны повлиять на российское общество, ведь все отдают себе отчет в том, что они есть, но относятся к гибели своих как к "необходимости". Касается и родных многих ордынцев, которые согласны получить компенсацию и дальше ходить с георгиевскими лентами в форме буквы Z.