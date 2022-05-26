Параллельно этому, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, захватчики массово просят у родных найти информацию о том, в каком статусе они находятся на территории чужой страны. Ведь если кто-то из руководителей России подписывал соответствующий бумажный приказ, сбежать без последствий и наказаний ордынцы не смогут.
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Впрочем, как оказывается, никаких приказов не существует, а российские войска банально отправили "в командировку" умирать в Украину из-за прихоти Путина устроить "войнушку".
В минобороны не увольняют, но и наказать не могут
- Серьезные проблемы с моральным духом испытывают российские военные, прибывшие на Донбасс из Алтайского края. Их подразделение за 3 месяца боев понесло более 50% потерь.
- По нежеланию дальнейшего участия в войне захватчики едва ли не во время каждого звонка женам говорят о том, как они хотели бы поехать хотя бы на ротацию. Но командование упрямо гонит их вперед, заменяет погибших и раненых срочниками или людьми других БТГ, и не готовит никаких сил для ротаций.
- Офицеры среднего звена постоянно рассказывают личному составу подразделения о том, что отказ от участия в боях или бегство с позиций будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом России. Впрочем, даже самые бестолковые ордынцы уже догадались о том, что применять к ним какие-либо наказания могут быть незаконны, поскольку юридически они на войне не находятся.
- После многих запросов в минобороны России сотни адвокатов лишь подтвердили догадки военных: никакого официального приказа об участии в боевых действиях на территории другого государства никто из должностных лиц не давал. Следовательно, никаких наказаний кроме увольнения быть не может.
- Юристы же утверждают, что для возвращения военных домой они должны написать документ о желании расторгнуть контракт по минобороне. Этим советом воспользовались чуть ли не все бойцы подразделения, но увольнять их никто не спешит. Потому что рассмотрение рапортов целенаправленно было приостановлено с начала войны. Таким образом, россиян будут держать в армии фактически принудительно.
- При этом тех захватчиков, которые еще не попали на территорию Украины и отказываются от командировок, в минобороны показательно увольняют.
Фактически, по словам российских адвокатов, российские "Ваньки" могут "заставить" министерство обороны расторгнуть контракт только в одном случае: если они покинут оружие и окажутся на территории России. За побег без оружия на Донбассе или Харьковщине офицеры вполне могут наказать и вернуть в бой, но как только человек оказался в России, за подобный поступок светит только административная ответственность и увольнение.
Везут сотни гробов каждый день
Поскольку ФСБшники, кадыровские отряды и российские спецназовцы достаточно хорошо контролируют тыловые участки фронтов, бежать с передовой решаются не все оккупанты. Однако мотивации воевать им не прибавляют ни отношение командования, ни планы генералов по захвату многих крупных и укрепленных городов, ни количество погибших товарищей по оружию.
Оккупанты рассказывают, что на каждой из позиций ежедневно погибают десятки россиян, а никто даже не беспокоится, чтобы забрать тела с поля боя. Отправляют остатки погибших в Россию очень избирательно, но даже несмотря на это количество гробов может шокировать любого нормального человека. Только за последнюю неделю в Алтайский край привезли 170 гробов. Также сотнями везут остатки россиян в каждый крупный населенный пункт или район.
Впрочем, огромные потери отнюдь не способны повлиять на российское общество, ведь все отдают себе отчет в том, что они есть, но относятся к гибели своих как к "необходимости". Касается и родных многих ордынцев, которые согласны получить компенсацию и дальше ходить с георгиевскими лентами в форме буквы Z.