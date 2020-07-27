Платный вход и ограда: одно из Шацких озер закрыли для общего пользования – видео
На Волыни в Шацком районе озеро Песочное огородили забором. За вход на пляж теперь просят заплатить 15 гривен.
Огородили часть озера, принадлежащего санаторию "Лесная песня". У ограды разместили табличку — вход на лечебный пляж является платным. За один день нужно заплатить 15 гривен. Фото и видео загражденного озера опубликовал на своей странице в фейсбук Волынский активист Сергей Поха.
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"Прибрежная территория озера национального значения имеет охранную полосу 100 метров. Никаких заборов, сооружений и всего прочего частного! Прямое нарушение Конституции Украины!"— возмущаются пользователи фейсбук в комментариях.
Что говорит местная власть?
В Шацком поселковом совете сообщили, что санаторий огородил территорию из-за карантина, потому что у лечебно-профилактических учреждений должна быть огражденная зона, чтобы туда не шли люди.
Полиция уже была на месте происшествия, сейчас выясняют обстоятельства и решают, вносить ли сведения в единый реестр досудебных расследований.