На Волыни в Шацком районе озеро Песочное огородили забором. За вход на пляж теперь просят заплатить 15 гривен.

Огородили часть озера, принадлежащего санаторию "Лесная песня". У ограды разместили табличку — вход на лечебный пляж является платным. За один день нужно заплатить 15 гривен. Фото и видео загражденного озера опубликовал на своей странице в фейсбук Волынский активист Сергей Поха.

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"Прибрежная территория озера национального значения имеет охранную полосу 100 метров. Никаких заборов, сооружений и всего прочего частного! Прямое нарушение Конституции Украины!"— возмущаются пользователи фейсбук в комментариях.

Что говорит местная власть?

В Шацком поселковом совете сообщили, что санаторий огородил территорию из-за карантина, потому что у лечебно-профилактических учреждений должна быть огражденная зона, чтобы туда не шли люди.

Полиция уже была на месте происшествия, сейчас выясняют обстоятельства и решают, вносить ли сведения в единый реестр досудебных расследований.