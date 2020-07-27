На Волині у Шацькому районі озеро Пісочне обгородили парканом. За вхід на пляж тепер просять заплатити 15 гривень.

Обгородили частину озера, що належить санаторію "Лісова пісня". Біля огорожі розмістили табличку — вхід на лікувальний пляж є платним. За один день потрібно заплатити 15 гривень. Фото й відео загородженого озера опублікував на своїй сторінці у фейсбук волинський активіст Сергій Поха.

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"Прибережна територія озера національного значення має охоронну смугу 100 метрів. Ніяких парканів, споруд і всього іншого приватного! Пряме порушення Конституції України!" — обурюються користувачі фейсбук в коментарях.

Що каже місцева влада?

У Шацькій селищній раді повідомили, що санаторій обгородив територію через карантин, тому що лікувально-профілактичні заклади повинні мати загороджену зону, аби туди не йшли люди.

Поліція вже була на місці події, зараз з'ясовують обставини та вирішують, чи вносити відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань.

Загороджене озеро Пісочне на Волині: відео

Чи законно обгороджувати озеро?

Згідно зі статею 13 Конституції України кожен має право на використання природних об'єктів, що належать народу, відповідно до закону. У статті 47 Водного кодексу України вказано, що користуватися водоймами громадяни можуть безкоштовно.

Що робити, коли вас не пускають до озера?

Потрібно викликати поліцію, щоб зафіксувати правопорушення.

На підставі правопорушень можна звернутись в органи місцевої влади, які повинні залучити порушників до відповідальності.

За порушення фізичним особам загрожує штраф від 3400 гривень до 6800 гривень, посадовцям — від майже 7 до 12 тисяч гривень.