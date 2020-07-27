Платний вхід та огорожа: одне з Шацьких озер закрили для загального користування – відео
На Волині у Шацькому районі озеро Пісочне обгородили парканом. За вхід на пляж тепер просять заплатити 15 гривень.
Обгородили частину озера, що належить санаторію "Лісова пісня". Біля огорожі розмістили табличку — вхід на лікувальний пляж є платним. За один день потрібно заплатити 15 гривень. Фото й відео загородженого озера опублікував на своїй сторінці у фейсбук волинський активіст Сергій Поха.
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"Прибережна територія озера національного значення має охоронну смугу 100 метрів. Ніяких парканів, споруд і всього іншого приватного! Пряме порушення Конституції України!" — обурюються користувачі фейсбук в коментарях.
Що каже місцева влада?
У Шацькій селищній раді повідомили, що санаторій обгородив територію через карантин, тому що лікувально-профілактичні заклади повинні мати загороджену зону, аби туди не йшли люди.
Поліція вже була на місці події, зараз з'ясовують обставини та вирішують, чи вносити відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань.
Чи законно обгороджувати озеро?
Що робити, коли вас не пускають до озера?
- Потрібно викликати поліцію, щоб зафіксувати правопорушення.
- На підставі правопорушень можна звернутись в органи місцевої влади, які повинні залучити порушників до відповідальності.
За порушення фізичним особам загрожує штраф від 3400 гривень до 6800 гривень, посадовцям — від майже 7 до 12 тисяч гривень.