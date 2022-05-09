В первый день войны российские пропагандисты радостно сообщали, что в считанные часы российская армия почти полностью уничтожила обороноспособность Украины. Речь шла о системах противовоздушной обороны, авиации и флоте. Правда, после этого несколько раз еще раз появлялась информация, что украинская авиация полностью уничтожена, и что беспилотников "Байрактар" у украинцев уже нет. Но каждый день украинская сторона наносит все большие потери российским оккупантам.

Достойно внимания В ВСУ сообщили, сколько в Черном море вражеских кораблей и сколько на них крылатых ракет

Потери россияне несут не только на земле или воздухе, но и на море. И на 9 мая украинские защитники потопили 12 кораблей и катеров врага.

Это заставляет российское руководство выстраивать оборону даже там, где они считают своей территорию. Это временно оккупированный Крым и Севастополь.

Когда украинцы за несколько атак потопили несколько российских катеров, а также подбивали и большие корабли, оккупанты решили ужесточить охрану Севастополя. Вход в Севастопольскую бухту, являющуюся главной базой черноморского флота России, с моря прикрывают несколько кораблей. Так, за Южным молом дежурит ракетный катер проекта 1241 "Молния-1". За Северным молом стоит противодиверсионный катер проекта 21980 "Граченок". Также на расстоянии находится большой военный корабль, который невозможно идентифицировать с суши.

Потери кораблей россиянами в войне против Украины

Россия имеет большое количество военных кораблей и катеров в Черном море. Она решила их использовать в войне против Украины. Но украинцы сумели успешно им противостоять. Следовательно, 12 таких кораблей и катеров отправились на дно.

Началось все с того, что украинцы с ракет уничтожили десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска. На нем было немало военной техники. Она была уничтожена вместе с кораблем. Это произошло 24 марта.

Тогда же повреждения получили еще несколько российских кораблей, среди которых Цезарь Куников и Новочеркасск. Не все можно идентифицировать, потому что россияне стерли их номера. Один из таких кораблей сейчас находится в одной из бухт Севастополя с повреждениями.

Но самой большой морской победой украинцев в настоящее время является затопление крейсера "Москва". 13 апреля по нему был нанесен удар ракетами "Нептун" украинского производства. Из-за попадания на борту корабля возник немалый пожар. 14 апреля корабль пошел ко дну. Сколько погибло российских моряков – неизвестно. Оккупационные власти тщательно скрывают свои потери.

Также была информация о ракетном ударе по фрегату "Адмирал Макаров". Однако она не подтвердилась.

В общем, уже территория близ острова Змеиный может стать настоящим кладбищем для российских кораблей. Именно близ этого острова и была подбита "Москва". Там же отправили ко дну и несколько военных катеров врага. Речь идет о десантно-штурмовых катерах типа "Раптор" или десантном катере типа "Серна". Их уничтожают с помощью беспилотников "Байрактар".