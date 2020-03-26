Viber-канал Минздрава о коронавирусе взломали: что произошло на самом деле

Накануне появилась информация, что Viber-канал Минздрава о коронавирусе взломали. Это – официальная сообщество, в котором Минздрав публикует актуальную информацию о распространении Covid-19 в Украине.

Користувачі отримали можливість писати повідомлення у спільноту та заповнили її спамом, повідомляє телеграм-канал Коронавірус | Україна.

До теми МОЗ створило спільноту у вайбері з офіційною інформацією про коронавірус в Україні

Це тривало до 20:54. Вже о 22:26 на каналі знову почали з'являтися пости Міністерства охорони здоров'я.

Як пише "Українська правда", спочатку в МОЗ заявили, що канал – зламали. Проте пізніше визнали, що збій спричинила помилка працівника міністерства.



Такі повідомлення з'являлися у каналі / Скріншот телеграм-каналу Коронавірус | Україна

Зазначимо, що за добу в Україні зафіксували 32 нові випадки зараження коронавірусом. Тож станом на 26 березня кількість випадків зросла до 145, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.