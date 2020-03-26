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      Viber-канал Минздрава о коронавирусе взломали: что произошло на самом деле

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      Накануне появилась информация, что Viber-канал Минздрава о коронавирусе взломали. Это – официальная сообщество, в котором Минздрав публикует актуальную информацию о распространении Covid-19 в Украине.

      Користувачі отримали можливість писати повідомлення у спільноту та заповнили її спамом, повідомляє телеграм-канал Коронавірус | Україна.

      До теми МОЗ створило спільноту у вайбері з офіційною інформацією про коронавірус в Україні

      Це тривало до 20:54. Вже о 22:26 на каналі знову почали з'являтися пости Міністерства охорони здоров'я.

      Як пише "Українська правда", спочатку в МОЗ заявили, що канал – зламали. Проте пізніше визнали, що збій спричинила помилка працівника міністерства.


      Такі повідомлення з'являлися у каналі / Скріншот телеграм-каналу Коронавірус | Україна

      Зазначимо, що за добу в Україні зафіксували 32 нові випадки зараження коронавірусом. Тож станом на 26 березня кількість випадків зросла до 145, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

      Опубликовали рекомендации, которые помогут выжить людям с тяжелыми формами коронавируса
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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Министерство здравоохранения Украины Viber Новости Украины
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