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      Viber-канал МОЗ про коронавірус зламали: що сталося насправді

      -
      Ілюстративне фото / nv.ua

      Напередодні з'явилася інформація, що Viber-канал МОЗ про коронавірус зламали. Це – офіційна спільнота, у якій МОЗ публікує актуальну інформацію про поширення Covid-19 в Україні.

      Користувачі отримали можливість писати повідомлення у спільноту та заповнили її спамом, повідомляє телеграм-канал Коронавірус | Україна.

       

      Це тривало до 20:54. Вже о 22:26 на каналі знову почали з'являтися пости Міністерства охорони здоров'я.

      Як пише "Українська правда", спочатку в МОЗ заявили, що канал – зламали. Проте пізніше визнали, що збій спричинила помилка працівника міністерства.


      Такі повідомлення з'являлися у каналі / Скріншот телеграм-каналу Коронавірус | Україна

      Опублікували рекомендації, які допоможуть вижити людям з важкими формами коронавірусу
      сьогодні
      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Viber Новини України
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