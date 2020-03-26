Viber-канал МОЗ про коронавірус зламали: що сталося насправді

Напередодні з'явилася інформація, що Viber-канал МОЗ про коронавірус зламали. Це – офіційна спільнота, у якій МОЗ публікує актуальну інформацію про поширення Covid-19 в Україні.

Користувачі отримали можливість писати повідомлення у спільноту та заповнили її спамом, повідомляє телеграм-канал Коронавірус | Україна.

Це тривало до 20:54. Вже о 22:26 на каналі знову почали з'являтися пости Міністерства охорони здоров'я.

Як пише "Українська правда", спочатку в МОЗ заявили, що канал – зламали. Проте пізніше визнали, що збій спричинила помилка працівника міністерства.



Такі повідомлення з'являлися у каналі / Скріншот телеграм-каналу Коронавірус | Україна