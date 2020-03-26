Viber-канал МОЗ про коронавірус зламали: що сталося насправді
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Напередодні з'явилася інформація, що Viber-канал МОЗ про коронавірус зламали. Це – офіційна спільнота, у якій МОЗ публікує актуальну інформацію про поширення Covid-19 в Україні.
Користувачі отримали можливість писати повідомлення у спільноту та заповнили її спамом, повідомляє телеграм-канал Коронавірус | Україна.
Це тривало до 20:54. Вже о 22:26 на каналі знову почали з'являтися пости Міністерства охорони здоров'я.
Як пише "Українська правда", спочатку в МОЗ заявили, що канал – зламали. Проте пізніше визнали, що збій спричинила помилка працівника міністерства.
Такі повідомлення з'являлися у каналі / Скріншот телеграм-каналу Коронавірус | Україна
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