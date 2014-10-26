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      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выборы в интернете: как отреагировали пользователи соцсетей на волеизъявление украинцев

      1 478 Читати новину українською

      Политики и известные люди на своих страницах в социальных сетях высказались о ходе голосования и ожидании результатов.

      Порошенко написал: "Проголосовал за Украину  соборную, единую, неделимую, европейскую".

      По словам Русланы, эти выборы оплачены кровью. Строить страну мы будем только на честности.

      Читайте также: После выборов правительство возьмет курс на сокращение финансирования государственных программ,  эксперт

      "Свобода выбора  отличает человека от других живых существ. Помните об этом. И не только сегодня",  пишет Святослав Вакарчук.

      Больше  смотрите в видеосюжете

      Теги: Новости политики Петр Порошенко Святослав Вакарчук Руслана Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 26 октября 2014
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