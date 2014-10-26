Выборы в интернете: как отреагировали пользователи соцсетей на волеизъявление украинцев
Политики и известные люди на своих страницах в социальных сетях высказались о ходе голосования и ожидании результатов.
Порошенко написал: "Проголосовал за Украину — соборную, единую, неделимую, европейскую".
По словам Русланы, эти выборы оплачены кровью. Строить страну мы будем только на честности.
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"Свобода выбора — отличает человека от других живых существ. Помните об этом. И не только сегодня", — пишет Святослав Вакарчук.
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Источник: Телеканал новостей "24"
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