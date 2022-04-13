Украина ранее сообщила, что просит о тяжелом вооружении от Германии. Речь идет о боевых танках, артиллерийских орудиях и системах ПВО.

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Вооружение должно отправиться как можно скорее, – Хабек

Не будет смысла, если мы скажем: вы получите что-нибудь через девять месяцев. Сейчас это вооружение должно отправиться туда. Так нужно действовать,

– объяснил Хабек.

Германия считает, что Россия будет атаковать на Донбассе в ближайшие дни, так что военная помощь необходима Украине немедленно. Есть одно "но": странам-партнерам не следует забывать о себе, помощь Киеву не должна "обнажать собственную обороноспособность".

В Евросоюзе обещали увеличить поставки оружия Украине

Ранее в ЕС пообещали увеличить поставки вооружения украинцам. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Также это подтвердил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, он подчеркнул, что сейчас главной задачей является усиление обороноспособности Украины.

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